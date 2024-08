Apple heeft de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt. In het persbericht is te lezen dat er qua omzet een record is geboekt en dat diensten alwéér een hoogtepunt bereikten. De omzet uit iPhones viel ietsje terug, maar daar staat tegenover dat er juist wat meer Macs (+2,5%) en iPads (+23,7%)werden verkocht ten opzichte van vorig jaar. Verder lijkt het hoogtepunt bij wearables en soortgelijke accessoires voorbij, want dit daalt al een aantal kwartalen en nu ook weer met -2,3%. Over de diensten heeft Apple niets te klagen: dat steeg als vanouds weer fors. Een groei van maar liefst 14% ten opzichte van vorig jaar.

Resultaten 3e fiscale kwartaal 2024

Dit zijn de cijfers:

Winst: $21,448 miljard (was: $19,881 miljard, +7,9%)

Kwartaalomzet: $85,777 miljard (was: $81,797 miljard, +4,9%)

Omzet uit iPhones: $39,296 miljard (was: $39,669 miljard, -1,0%)

Omzet uit Macs: $7,009 miljard (was: $6,840 miljard, +2,5%)

Omzet uit iPads: $7,162 miljard (was: $5,791 miljard, +23,7%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $8,097 miljard (was: $8,284 miljard, -2,3%)

Omzet uit diensten: $24,213 miljard (was: $21,213 miljard, +14,0%)

Tussen haakjes staan de cijfers van FQ3 2023, dus precies een jaar geleden.

Tim Cook geeft in het persbericht een reactie:

Today Apple is reporting a new June quarter revenue record of $85.8 billion, up 5 percent from a year ago. During the quarter, we were excited to announce incredible updates to our software platforms at our Worldwide Developers Conference, including Apple Intelligence, a breakthrough personal intelligence system that puts powerful, private generative AI models at the core of iPhone, iPad, and Mac. We very much look forward to sharing these tools with our users, and we continue to invest significantly in the innovations that will enrich our customers’ lives, while leading with the values that drive our work. – Apple CEO Tim Cook

During the quarter, our record business performance generated EPS growth of 11 percent and nearly $29 billion in operating cash flow, allowing us to return over $32 billion to shareholders. We are also very pleased that our installed base of active devices reached a new all-time high in all geographic segments, thanks to very high levels of customer satisfaction and loyalty. – Apple CFO Luca Maestri

Kwartaalcijfers FQ3 2024 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

Toon/verberg de historische omzetontwikkeling van het aandeel $AAPL

Interessante weetjes uit de conference call

Na bekendmaking van de kwartaalcijfers kun je vanaf 23:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen hebben we in een apart artikel besproken.