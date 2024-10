Apple heeft vandaag de financiële resultaten bekendgemaakt van het vierde kwartaal van het boekjaar 2024, dat eindigde op 28 september. In het persbericht is te lezen dat het bedrijf een kwartaalomzet boekte van $ 94,9 miljard, een stijging van 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral de iPhone zorgde voor een record in het septemberkwartaal. En de diensten behaalden de hoogste omzet ooit, met een bedrag van 25 miljard in één kwartaal. Ook is er een kleine groei te zien bij Macs en een veel grotere groei bij iPads. Dat laatste is opvallend, omdat de nieuwste iPads al in mei op de markt kwamen. Ook pakte de winst wat lager uit dan gepland omdat Apple €13 miljard belastinggeld moest terugbetalen aan onterechte steun door de Ierse overheid. Daardoor komt de nettowinst $10,2 miljard lager uit op $14,74 miljard.

Resultaten 4e fiscale kwartaal 2024

Dit zijn de cijfers:

Nettowinst: $14,75 miljard (was $22,956 miljard, zie opmerking over belastinggeld)

Kwartaalomzet: $94,9 miljard (was: $89,5 miljard, +6%)

Omzet uit iPhones: $46,2 miljard (was: $43,8 miljard, +5,5%)

Omzet uit Macs: $7,7 miljard (was: $7,6 miljard, +1,3%)

Omzet uit iPads: $6,95 miljard (was: $6,4 miljard, +8,6%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $9,0 miljard (was: $9,3 miljard, -3%)

Omzet uit diensten: $24,97 miljard (was: $22,3 miljard, +12%)

Tussen haakjes staan de cijfers van FQ4 2023, dus precies een jaar geleden.

Tim Cook geeft in het persbericht een reactie:

“Today Apple is reporting a new September quarter revenue record of $94.9 billion, up 6 percent from a year ago. During the quarter, we were excited to announce our best products yet, with the all-new iPhone 16 lineup, Apple Watch Series 10, AirPods 4, and remarkable features for hearing health and sleep apnea detection. And this week, we released our first set of features for Apple Intelligence, which sets a new standard for privacy in AI and supercharges our lineup heading into the holiday season.” – Apple CEO Tim Cook

“Our record business performance during the September quarter drove nearly $27 billion in operating cash flow, allowing us to return over $29 billion to our shareholders. We are very pleased that our active installed base of devices reached a new all-time high across all products and all geographic segments, thanks to our high levels of customer satisfaction and loyalty.” – Apple CFO Luca Maestri

Kwartaalcijfers FQ4 2024 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

Toon/verberg de historische omzetontwikkeling van het aandeel $AAPL

Interessante weetjes uit de conference call

Na bekendmaking van de kwartaalcijfers kun je vanaf 22:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel besproken.