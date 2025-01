FQ1, dat bestaat uit de laatste drie maanden van 2024, is een belangrijke periode voor Apple. Hierin worden namelijk flink wat nieuwe producten op de markt gebracht, zoals in dit geval de iPhone 16 en nieuwe Macs met M4-chip, en natuurlijk komt de boost van de feestdagen daar nog bij.

De cijfers zien er daardoor dit kwartaal weer rooskleurig uit, al is er één kanttekening: de verkoop van nieuwe iPhones viel tegen. Hieronder zetten we de hoogtepunten van Apple’s FQ1 op een rij.

1. Recordomzet

Apple heeft in de laatste drie maanden van 2024 een recordomzet van 124,3 miljard dollar gedraaid. Dat is 4% meer dan hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Meer dan de helft van de omzet kwam uit de verkoop van nieuwe iPhones (69,14 miljard dollar), met abonnementsdiensten op een verre tweede plek (26,34 miljard dollar). De categorie ‘Wearables, Home and Accessories’ kwam op de derde plek met een omzet van 11,75 miljard dollar, maar helaas is dit onderdeel dusdanig breed dat het lastig te zeggen is of er een bepaald apparaat hierbij uitspringt.

2. Minder iPhones verkocht

De omzet uit iPhones was in FQ1 2025 iets lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het verschil is klein – de omzet zakte van 69,7 miljard naar 69,1 miljard – maar het is wel opvallend. Volgens Apple verkoopt de iPhone 16 beter dan zijn voorganger in regio’s waar Apple Intelligence beschikbaar is, dus er wordt een klein herstel verwacht als de slimme functies in april naar Europa komen. In China is de omzet uit iPhones het hardst gezakt met maar liefst 11,1% – ook daar bleef Apple Intelligence uit en nam de populariteit van Chinese smartphonemerken flink toe.

3. Meer actieve Apple-apparaten dan ooit

Er zijn nu 6,8% meer Apple-apparaten actief in gebruik dan in FQ1 2024. In totaal komt dat uit op 2,35 miljard apparaten – en dat is best indrukwekkend op een planeet met 8 miljard mensen. Wel is er één kanttekening: tussen 2023 en 2024 nam het aantal actieve apparaten nog toe met 200 miljoen, maar in het afgelopen jaar was dit ‘slechts’ met 150 miljoen.

4. Meer verdiend aan diensten

Apple heeft wéér meer verdiend aan diensten, met een omzet van 26,4 miljard dollar. Dat is 14% meer dan in het eerste kwartaal van 2024. Vergelijk je dit met de periode net voor diensten als Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ en meer – rond Q4 in 2019 – dan is de omzet uit diensten inmiddels meer dan verdubbeld.

5. Veel meer Macs verkocht

De omzet uit Mac-verkopen is flink gestegen, met 9 miljard dollar in FQ1 2025, ten opzichte van 7,8 miljard dollar in FQ1 2024. Dit is volgens Apple met name te danken aan de nieuwe Macs met M4-chips, zoals de nieuwe Mac mini en MacBook Pro. Naar verwachting neemt dit nog verder toe in 2025, met de komst van een nieuw model van de MacBook Air, Apple’s populairste Mac.

6. Ook meer iPads

Ook iPad-verkopen zijn met 15% toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024, maar opvallend genoeg komt dit níét door modellen als de nieuwe iPad Pro en iPad mini. In plaats daarvan worden de verkopen volgens Apple met name aangedreven door de iPad Air en de ‘normale’ iPad.