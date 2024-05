Hoogtepunten kwartaalcijfers FQ2 2024

Apple brengt altijd een persbericht uit over de nieuwste kwartaalcijfers, maar veel interessanter is wat daarna gebeurt in de conference call met CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri. Daarin kunnen analisten vragen stellen over allerlei zaken en Apple probeert die zo goed mogelijk te ontwijken. Er is goed nieuws voor investeerders, de iPhone doet het uitstekend en er komen grote AI-aankondigingen aan. Maar er zijn ook zorgen over China. Wij hebben de interessante punten voor jou eruit gehaald.



#1 Dalende omzet, hoge verwachtingen

Apple heeft in het eerste kalenderkwartaal van 2024 een 4% lagere omzet gehaald, maar de resultaten waren beter dan analisten hadden verwacht. Daardoor steeg de aandelenkoers na de bekendmaking van de cijfers. Analisten voorspelden een totale omzet van $90,36 miljard, een daling van 5%, maar Apple realiseerde $90,8 miljard. Het scheelt niet veel, maar het stemde wel tot optimisme. Er waren ook kleine verbeteringen in de cijfers, zoals een winst per aandeel van $1,53 en een netto-inkomen van $23,64 miljard. De Apple-topmannen vinden dat een vergelijking met voorgaande perioden niet helemaal eerlijk is, aangezien er bij de iPhone 14 Pro (Max) na wekenlange tekorten eindelijk weer wat meer voorraad was. Daardoor zijn er vorig jaar meer iPhones in het eerste kwartaal verkocht dan dit jaar.

#2 Er zijn dringend nieuwe iPads nodig

De financiële resultaten voor het tweede kwartaal van 2024 laten duidelijk zien wat de situatie is bij de verschillende productlijnen. Vooral de iPads vallen daarbij op: de inkomsten uit iPads daalden aanzienlijk, namelijk met 17% op jaarbasis. Het is duidelijk dat steeds meer mensen deze verouderde producten wil kopen. Het komt dan ook als geroepen dat er over nog geen week een iPad-event staat gepland, met iPads waar we hopelijk weer een tijdje mee vooruit kunnen. CFO Luca Maestri heeft hoge verwachtingen voor de komende tijd: “iPad should grow double digits.”

#3 Zakelijk gebruik van de Vision Pro neemt toe

De interesse in de Vision Pro is na de introductie wat afgenomen. Maar elders is er toch onverwacht succes te melden. Grote bedrijven blijken de headset massaal in te kopen voor trainingen en samenwerken op afstand, wat leidt tot nieuwe zakelijke mogelijkheden. Meer dan de helft van de Fortune 100-bedrijven zou de headset al in gebruik hebben genomen, meldt Apple.

#4 Apple blijft nog even vaag over AI

Tim Cook blijft beloven dat er gigantisch AI-nieuws aan zit te komen, maar werd ook nu niet helemaal concreet. Wel meldde hij dat Apple pluspunten ten opzichte van de concurrentie heeft, waardoor de AI van Apple toch onderscheidend is. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de Neural Engine in apparaten en de focus op privacy. Cook zei niet letterlijk dat er AI-functies in iOS 18 zullen zitten, maar benadrukte dat er “significante investeringen” in generatieve AI zal blijven doen en dat er “some very exciting things” aan zitten te komen, die binnenkort bekend worden gemaakt. Eerder deed Cook soortgelijke beweringen over Augmented Reality, maar zijn focus lijkt nu wat te zijn verschoven.

“We believe in the transformative power and promise of AI, and we believe we have advantages that will differentiate us in this new era, including Apple’s unique combination of seamless hardware, software, and services integration, groundbreaking Apple Silicon with our industry-leading neural engines, and our unwavering focus on privacy, which underpins everything we create.” -Tim Cook



Tijdens het iPad-event op 7 mei en WWDC 2024 in juni zullen we meer te horen krijgen.

#5 Apple niet bang voor Amerikaanse rechtszaak

Apple CEO Tim Cook heeft de antitrustrechtszaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) tegen het bedrijf bestempeld als “misleidend”. Hij herhaalde nogmaals dat Apple zich krachtig zal verdedigen. Hij wil bovendien voorkomen dat de zaak de focus afleidt van belangrijker zaken.

Verder bekritiseerde Cook de poging van het ministerie om Apple’s producten te dicteren. Het DOJ beschuldigt Apple van concurrentiebeperkend gedrag. Het wordt voor gebruikers bijvoorbeeld moeilijk gemaakt om van platform te wisselen, bepaalde technologieën zijn alleen in Apple’s eigen apps beschikbaar en de Apple Watch is alleen te koppelen met een iPhone. Volgens Apple ondermijnt de rechtszaak de kernprincipes van het bedrijf en schept het een gevaarlijk precedent. De overheid zou te veel invloed kunnen krijgen op het technische design van een product.

Apple heeft in Europa te maken met nieuwe wetgeving die al heeft geleid tot gedwongen aanpassingen in iOS en de App Store. Daar legde Apple zich wel bij neer, maar volgens kenners zou de Amerikaanse zaak wel eens gunstiger voor Apple kunnen uitpakken.

#6 China: op lange termijn positief

De verkoop in China is goed voor 18% van Apple’s totale omzet. De cijfers lieten een lichte daling zien, maar Tim Cook is niet bezorgd. Hij benadrukte een groei in iPhone-verkopen dankzij populaire modellen zoals de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro Max. De iPhone blijft een sterk punt voor Apple in deze belangrijke markt, ondanks de voortdurende kans op overheidsingrijpen en de wisselende stemming in de Chinese markt. Overigens is Europa een grotere markt voor Apple, met 27% van de totale omzet. Vandaar dat Apple best rekening wil houden met de veranderende EU-regels.

#7 Diensten levert meer op dan iPad, Mac en wearables bij elkaar

Ook nu noteerde Apple weer dubbele groeicijfers met diensten. Sterker nog, Diensten is inmiddels groter qua omzet geworden dan iPad, Mac en wearables bij elkaar en de groei is er nog lang niet uit: “We expect our services business to grow double digits at a rate similar to the growth we reported for the first half of the fiscal year,” zei CFO Luca Maestri tijdens de call. Overigens verwacht hij ook dubbele groeicijfers van de aanstaande iPads, zodra ze zijn aangekondigd.

Apple moet oppassen dat ze daarmee niet de aandacht van de Amerikaanse overheid trekt. Zo wil senator Elizabeth Warren al jarenlang dat big tech-bedrijven worden opgesplitst als ze meer dan 25 miljard dollar per jaar omzet draaien. Ze worden dan beschouwd als een ‘platform utility’ en mogen niet langer alleen hun eigen producten aanbieden. Als het zo doorgaat, haalt Apple Services de 25 miljard dollar omzet niet in een heel jaar, maar in een enkel kwartaal.

In de kwartaalcijfers FQ2 2024 lees je meer over de exacte omzetgroei en -afname bij de verschillende productgroepen, geïllustreerd met grafieken.