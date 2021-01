#1 Er zijn 1,65 miljard Apple-devices

Indrukwekkende cijfers: er zijn nu meer van 1 miljard actieve iPhones wereldwijd. En in totaal zijn er 1,65 miljard Apple-devices in gebruik. Dat is een flinke groei ten opzichte van de 1,5 miljard devices van vorig jaar. Het gaat hierbij om iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV en Apple Watch. Bij de iPhones is 1 miljard een mijlpaal, want twee jaar geleden waren het nog 900 miljoen actieve toestellen. Apple onthulde de cijfers aan Reuters na afloop van de bespreking van de kwartaalcijfers.



#2 Door thuiswerken nog steeds veel vraag naar iPad en Mac

Er zijn wel eens momenten geweest dat de verkoop van iPads in het slop raakte. Iedereen had er wel eentje thuis op de bank liggen en er was weinig behoefte om te upgraden. Nu niet meer. Apple boekte maar liefst een toename van 41% in de verkoop van iPads en bij de Macs ging het met een groei van 21% ook voor de wind. Het heeft te maken met het feit dat veel meer mensen thuis moeten werken en studeren. Volgens CFO Luca Maestri heeft de groei ook te maken met de nieuwe M1 Macs.

#3 Cook: “Producten waar hardware, software en diensten samenkomen”

Uiteraard wil iedereen weten of Apple aan een auto werkt. Cook wilde er niets over zeggen, maar benadrukte wel wat het criterium is om in een nieuwe productcategorie te duiken. Het moet iets zijn waarbij hardware, software en diensten samenkomen. “We geloven dat de magie pas ontstaat als alledrie samenkomen.” Ook voegde hij eraan toe: “We letten daarbij op dingen als: is dit een product dat we zouden willen gebruiken? Dat is een behoorlijk hoge lat. Is de markt groot genoeg?” Als een product niet aansluit op het huidige portfolio, dan moet het gaan om gebruikerservaring. Zo zou Apple best een auto of AR-bril kunnen maken, maar dan wel eentje die zich echt onderscheidt in gebruiksgemak.

“Er is geen vaste manier om ernaar te kijken. Geen formule. Maar we houden rekening met al deze dingen.”

#4 Meer iPhone-upgrades dan ooit

De iPhone 12 is een succesnummer, dat blijkt wel uit Apple’s resultaten. Er waren nog nooit zoveel overstappers en upgraders, onthulde Tim Cook. Er waren meer mensen dan ooit die van Android naar iPhone overstapten. Maar de iPhone 12-serie was voor veel mensen ook een aanleiding om hun oudere toestel in te ruilen voor een nieuwe. “We’re very thrilled about that,” aldus Cook. Vooral de Pro blijkt populair.

Zelf gaf Apple geen exacte aantallen voor iPhones, maar volgens IDC gaat het om 90 miljoen stuks in een kwartaal en daarmee heeft Apple meer smartphones verkocht dan Samsung. Apple heeft volgens IDC een marktaandeel van 23,4% wereldwijd in de verkoopaantallen.

#5 Recordaantal FaceTime-bellers tijdens de kerst

Nog nooit hebben zoveel mensen elkaar via FaceTime zitten bellen. Terwijl mensen thuisbleven vanwege COVID, was er toch behoefte aan persoonlijk contact. Tim Cook vertelde dat er records zijn gebroken, maar gaf geen cijfers.

#6 AirPods Max tot april moeilijk verkrijgbaar

We wensen je veel geduld als je je zinnen had gezet op de AirPods Max en niet meteen bij de aankondiging hebt toegeslagen. De voorraden zijn zo beperkt dat je tot april te maken zult krijgen met lange wachttijden, waarschuwde Tim Cook. De AirPods Max werd half december aangekondigd. Al vlak daarna liep de levertijd uit naar januari 2021 en later, omdat de productie de vraag niet aan kan. Veel reviewers merken op dat het geluid van de AirPods Max uitstekend klinkt, maar dat ze niet hun prijskaartje van €629 waard zijn: voor de helft van het geld koop je een hoofdtelefoon die net zo goed klinkt. De Max lijkt dan ook vooral een prestigeproduct om mee te pronken.

#7 Records in China, veel meer dan iPhones

Apple heeft de hoogste kwartaalomzet ooit in China geboekt: er ging voor $21 miljoen over de toonbank en het gaat daarbij om meer dan alleen iPhones. Tim Cook denkt dat de 5G-functie van de iPhone 12-serie meespeelt, maar dat is niet het hele verhaal. “We hadden deze prestatie niet alleen kunnen behalen met alleen de iPhone.” Vorig kwartaal was China nog aan het herstellen van COVID, maar nu de situatie ter plekke grotendeels onder controle is kopen Chinezen weer volop, ook iPads en Macs.

#8 Tim Cook blij met voorgang Apple Silicon

Tim Cook is blij dat de overstap naar Apple Silicon zo voorspoedig gelooft, maar denkt ook dat het bedrijf nog “veel meer te doen heeft”. In ieder geval is hij verheugd hoe goed de eerste M1 Macs zijn ontvangen. Het bedrijf zit nog in een vroege fase bij de overstap van Intel naar Apple Silicon, maar er zijn bijvoorbeeld veel mensen die nu van PC naar Mac overstappen. Ongeveer de helft van de Mac-aankopen wordt gedaan door overstappers. Apple krijgt er dus in rap tempo nieuwe klanten bij. De M1 zorgt voor een groei die Apple in het verleden nog niet eerder heeft gezien.

#9 Record voor wearables, maar wat is het?

Apple heeft een nieuw omzetrecord geboekt voor de categories ‘Wearables, Home and Accessoires’. Dit is een brede categorie die onder andere de AirPods en Apple Watch omvat, maar ook de HomePod, hoesjes en kabels. Voorheen stond het bekend onder de naam ‘Overig’. Apple boekte $13 miljard omzet terwijl dat vorig jaar nog $10 miljard was. Dit is een groei van 30%. Het zou vooral veroorzaakt zijn door de Apple Watch, HomePod mini en de diverse AirPods-modellen, waaronder de AirPods Max.

Maar techjournaliste Joanna Stern heeft een andere theorie: het zijn vast USB-C-laders.

Apple still lumping wearables, home and accessories together. So we really just have to assume the bump here is the purchase of USB-C chargers. pic.twitter.com/jOEsNoScb7 — Joanna Stern (@JoannaStern) January 27, 2021

Tim Cook zei dat er records werden gebroken voor alle drie groepen, dus voor Wearables, Home en Accessoires. Zo’n 75% van de mensen die afgelopen kwartaal een Apple Watch kochten waren nieuwe gebruikers, zei CFO Luca Maestri. Het volgende kwartaal zal het wat afnemen, omdat de groei vooral is veroorzaakt door feestdagencadeau’s.

#10 Het gaat lekker met diensten

Als afsluiter de voortgang qua diensten. Met $15,8 miljard aan omzet haalt Apple nu bijna net zoveel uit diensten als uit de verkoop van iPads en Macs bij elkaar opgeteld. Diensten omvat de App Store, Mac App Store, Apple Music, Apple Pay, AppleCare, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness en dergelijke. Een jaar geleden werd nog $12,7 miljard omzet geboekt. Apple heeft nu meer dan 620 miljoen betalende gebruikers, die bijvoorbeeld betalen voor Apple Music of extra iCloud-opslag. Het doel was om eind 2020 meer dan 600 miljoen te hebben en dat is gelukt.

De vooruitblik voor het volgende kwartaal is dan ook rooskleurig.