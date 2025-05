Apple heeft de resultaten voor het tweede kwartaal van 2025 bekendgemaakt. In dit artikel bespreken we de hoogtepunten uit zowel de cijfers als de toelichtingen door Apple's sleutelfiguren.

In de late avond (Nederlandse tijd) publiceerde Apple het persbericht met alle verkoopcijfers op een rij. Later volgde zoals gebruikelijk een conferencecall, waarbij CEO Tim Cook en CFO Kevan Parekh vragen van analisten beantwoorden. Tijdens dit gesprek hoopt men op stukjes informatie die Apple’s plannen laten zien.

1. Apple Intelligence jaagt verkoop aan

Hoewel Apple onlangs regelmatig in het nieuws kwam vanwege tegenvallende resultaten van Apple Intelligence, blijkt uit de cijfers dat het pakket aan nieuwe functies goed uitpakt. Tim Cook gaf aan dat de verkoop in landen waar Apple Intelligence beschikbaar is beter is dan in landen die nog wachten.

Verder praatte Cook ook over de vertragingen waar Siri mee kampt. “We boeken voortgang, maar we hebben nog wat tijd nodig. Het duurt wat langer dan we dachten,” is de boodschap. Hoe lang, dat werd niet duidelijk.

Bekijk ook Apple stelt Siri met Apple Intelligence officieel uit (maar maakte er al reclame voor) Vorig jaar op WWDC kondigde Apple flinke upgrades aan voor Siri, die dit jaar in een update van iOS zou moeten komen. Maar helaas: Apple zegt dat ze langer nodig hebben om de functies uit te brengen. En dat terwijl Appel er al reclame voor maakte.

2. Importheffingen in de Verenigde Staten worden een grote kostenpost

Tot nu toe hebben de (aangekondigde, gewijzigde en uitgestelde) importheffingen van de Verenigde Staten geen grote impact gehad op Apple’s resultaten. Dit is te danken aan optimalisaties in Apple’s organisatie. De verwachting is dat dat niet lang meer duurt. Ervan uitgaande dat de aangekondigde importheffingen deze keer wel echt doorgaan, verwacht Apple dat dit zo’n $ 900 miljoen gaat kosten. Meer informatie over wat dit voor klanten betekent, lees je later deze ochtend bij iCulture.

3. Recordomzet voor diensten

Met een omzet van $ 95,4 miljard boekte Apple in het afgelopen fiscale kwartaal 5% meer omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Dat komt niet alleen door de groeiende omzet vanuit Macs (6,7%) en iPads (15,2%), maar ook uit Apple’s diensten. Met een omzet van $ 26,64 miljard groeide dit segment met 11,6%.

Bij diensten moet je denken aan Apple Music, Apple TV+, iCloud+ en andere abonnementen. Apple telt nu meer dan 1 miljard abonnees als je alle diensten bij elkaar optelt. Het is gebruikelijk dat Apple groeit in dit segment. Door de jaren heen is het een steeds belangrijkere categorie geworden. Ter vergelijking: in dit kwartaal boekte Apple ongeveer 4 keer zo veel omzet voor diensten als voor iPads.

Bekijk ook Alles wat je moet weten over Apple’s eigen diensten Bij Apple diensten denk je wellicht meteen aan iCloud, maar Apple heeft nog veel meer in het assortiment. In deze gids praten we je bij over de verschillende Apple diensten en hoe je er voordeliger gebruik van kunt maken.

4. Minder wearables verkocht

De categorie ‘Wearables, Home and Accessories’ deed het dit kwartaal minder goed. De omzet daalde met 4,9%. Apple maakt niet bekend welke specifieke producten het beter en slechter doen. Het is lastig om deze categorie te vergelijken met een jaar geleden, want sindsdien kwam Apple Vision Pro ook op de markt.