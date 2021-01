Binnenkort voert Apple een nieuwe privacyfunctie in voor iOS en iPadOS. Het houdt in dat ontwikkelaars expliciet aan gebruikers moeten vragen of een app hen mag volgen.

App Tracking Transparency

De privacyfunctie zou al in het najaar van 2020 worden ingevoerd, maar Apple stelde het uit naar begin 2021. In een nieuw verschenen privacyrapport (PDF) is nu te lezen dat Apple van plan is om het dit voorjaar in te voeren. Het zal in de eerstvolgende beta al worden getest. Omdat er momenteel geen betaronde gaande is, zal het gaan om de beta van iOS 14.4.1 of iOS 14.5, aangezien iOS 14.4 net officieel is uitgebracht.



Gebruikers moeten nadrukkelijk toestemming geven om te worden gevolgd. De ontwikkelaar kan kan een unieke code (Identifier for Advertisers, IDFA) gebruiken om een profiel op te bouwen en gegevens zoals locatie en interesses te verzamelen. Dit kan vervolgens worden gebruikt om gerichte advertenties te tonen en om te kijken hoe effectief een reclamecampagne is.

Zodra de wijziging is ingegaan moet je bij het openen van een app aangeven of je gevolgd wilt worden door de betreffende aanbieder. Zo niet, dan krijgt de ontwikkelaar geen toegang tot de IDFA en mag de app geen data verzamelen, ook niet via andere methoden. Het is in huidige iOS-versies op bepaalde manieren al mogelijk om reclametracking uit te schakelen voor specifieke apps, maar daarvoor moet je in de instellingen duiken (Instellingen > Privacy > Tracking) en niet alle geïnstalleerde apps worden in het overzicht genoemd.

De nieuwe functie geldt voor apps op iPhone, iPad en Apple TV. Apps die zich er niet aan houden zullen uit de App Store worden verwijderd, dreigt Apple.

Uitstel om ontwikkelaars ‘meer tijd te geven’

Apple’s argument om de functie later in te schakelen is officieel dat het bedrijf bedrijven meer tijd wil geven om zich aan te passen. Maar het is ook mogelijk dat de protesten van Facebook erin meespelen. Dit bedrijf waarschuwde voor “ernstige gevolgen” voor online adverteerders en wierp zich op als beschermer van kleine bedrijfjes die nu niet meer gericht kunnen adverteren en straks veel meer geld moeten uitgeven om de juiste doelgroep te bereiken.

Facebook: ‘Bij Apple draait het alleen om geld’

Facebook CEO Mark Zuckerberg heeft gisteren nogmaals gereageerd op Apple’s plannen. Tijdens de bespreking van de Facebook-kwartaalcijfers zei Zuckerberg dat Apple’s aanstaande anti-trackingmaatregelen grote invloed hebben op de reclame-industrie en op bedrijven zoals Facebook, die sterk afhankelijk zijn van online advertenties. Zuckerberg vindt ook dat Apple’s maatregelen zelfzuchtig zijn en oneerlijke concurrentie veroorzaken. Apple zou het privacybeleid niet aanpassen om mensen te helpen, maar wegens eigenbelang. Facebook ziet Apple ook als een van z’n grootste concurrenten, omdat dit in het voordeel is van eigen diensten zoals iMessage en FaceTime, waardoor mensen geneigd zijn om Facebook Messenger en WhatsApp minder te gebruiken.

Zuckerberg:

iMessage is een belangrijke spil van hun ecosysteem. Het is vooraf geïnstalleerd op elke iPhone en ze gebruiken private API’s en andere privileges. Daardoor is iMessage de meest gebruikte berichtendienst in de VS.

Verder benadrukte Zuckerberg nog eens dat Apple’s plannen nadelig zijn voor kleine bedrijven. In grote krantenadvertenties droeg het bedrijf die boodschap al eens uit. Het zou bij Apple alleen maar om winst draaien, waardoor apps en websites geen andere keuze hebben dan abonnementsgeld of in-app aankopen vragen om nog rond te kunnen komen, waardoor Apple meer omzet uit de App Store haalt.

Volgens de Electronic Frontier Foundation (EFF) is Apple’s kritiek belachelijk, omdat mensen zich vaak niet realiseren hoeveel data Facebook verzamelt. Google heeft nog geen standpunt ingenomen, maar heeft ontwikkelaars wel gewaarschuwd dat ze minder inkomsten uit Google-advertenties kunnen verwachten zodra de App Tracking Transparency van start gaat. Zelf zal Google stoppen met tracking-ID in iOS-apps, zodat er geen pop-up hoeft te worden getoond.

Tim Cook over privacy

Later vandaag spreekt CEO Tim Cook op een Europese conferentie over privacy in Brussel. Dit gebeurt om 17:15 uur Nederlandse tijd, maar om de livestream te kunnen meekijken moet je beschikken over een digitaal ticket dat ruim 700 euro kost.