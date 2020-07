HomeSpy is een nieuwe app voor mensen die HomeKit gebruiken. De app is bedoeld voor ontwikkelaars en is dan ook wat meer technisch van insteek.

HomeSpy weet alles van je HomeKit-installatie

Met HomeSpy kun je allerlei info uit je HomeKit-apparaten halen. Je kunt op basis van Zones, Rooms en Bridges kijken wat je zoal in huis hebt staan, welke versie het is en welke firmware erop staat. Dit kan erg praktisch zijn als je in de winkel staat en je afvraagt of je een bepaald accessoire al hebt en of je recent nog de firmware hebt bijgewerkt. Zoals de naam al aangeeft: een spion voor je HomeKit-accessoires. HomeSpy weet bijna alles: ook welke accessoires onbereikbaar zijn en welke kamers niet zijn toegewezen aan een zone. Het indelen zul je met een andere app moeten doen.



Bij elk apparaat zie je uitgebreide informatie, veel meer dan je in de Woning-app of in HomeKit-apps van anderen kunt zien. Functioneert iets niet, dan kan deze app erg goed van pas komen. Via het huissymbool linksboven wissel je tussen je verschillende HomeKit-huizen en met het vernieuwsymbooltje rechtsboven kun je verschillende views in beeld krijgen, bijvoorbeeld een lijst met niet-functionerende accessoires.

Nog niet helemaal af

Helemaal perfect werkt de app nog niet. Zo lukte het ons niet om de lijst met Bridges te openen; de app crashte. Omdat het een gratis app is die door een kleine zelfstandige ontwikkelaar wordt gemaakt, vinden we dat niet zo erg. De app heeft nog genoeg andere interessante info te bieden om ‘m toch eens te proberen. Bovendien is ontwikkelaar Chris Peel actief met zijn app bezig en staat open voor suggesties.

Mocht je problemen hebben met je HomeKit-apparaten of gewoon wat meer zicht willen hebben hoeveel apparaten, kamers en zones je nu eigenlijk hebt, dan is dit een erg handige (en confronterende!) app. Was je je bewust dat je zóveel slimme apparaten in huis hebt?