Microsoft Office is nog altijd de populairste set van productiviteitsapps, ook onder Apple-gebruikers met de apps op Mac, iPhone en iPad. Zeker in deze tijden waarin steeds meer mensen thuiswerken, spelen de apps een belangrijke rol. In een uitgebreide blogpost deelt Jon Friedman, de designbaas van Microsoft Office, zijn visie op hoe de Microsoft Office-apps de komende jaren gaan veranderen.



Vernieuwde Microsoft Office-apps voor de komende jaren

Microsoft Office, dat onderdeel is van Microsoft 365, bestaat uit onder andere Word, PowerPoint en Excel. Kenmerkend voor de apps is de zogenaamde ribbon: de taakbalk bovenaan je document waar je alle bewerkingsopties vindt. De belangrijkste strekking van de vernieuwing voor de komende jaren, is dat de focus op het document zelf moet liggen. Daarom past Microsoft deze taakbalk aan, zodat deze contextafhankelijk wordt. Je ziet daardoor alleen knoppen die van pas komen met waar je mee bezig bent. Ook de kleuren die bij de apps horen (blauw voor Word, groen voor Excel en rood voor PowerPoint) zijn straks minder aanwezig. Bovendien wordt de zoekfunctie verbeterd, zodat je sneller vindt wat je nodig hebt.

Kunstmatige intelligentie speelt in de toekomstige versie ook een grotere rol. Bij het opstellen van formules controleert Excel op fouten. Deze worden verzameld in een apart menu, zodat je ze allemaal tegelijk kan fixen. Het samenwerken met anderen wordt ook makkelijker. Teams werkt bijvoorbeeld nauwer samen met PowerPoint, Whiteboard en Skype. Exacte details deelt de designbaas nog niet, maar hij belooft dat dat samenwerken “leuker en soepeler” wordt.

Tot slot speelt de verbeterde beveiliging een rol bij de vernieuwing voor Office. Microsoft wil ervoor zorgen dat documenten niet zomaar uitlekken. Als eigenaar van een bestand krijg je meer mogelijkheden om te bepalen wat anderen wel en niet met een document kunnen doen. Je hoeft daardoor niet bang te zijn dat een gedeeld document in verkeerde handen komt.

De vernieuwingen in Microsoft 365 en de Office-apps worden de komende jaren uitgerold. Microsoft waarschuwt wel dat sommige plannen nog in de beginfase verkeren. We weten daarom nog niet welke verbeteringen wel en niet beschikbaar komen. Het is nog niet duidelijk welke verbeteringen naar welke platformen komen, maar doorgaans worden de vernieuwingen zowel voor pc als Mac en iOS uitgerold. Wil je meer weten over de toekomstvisie van Microsoft 365, lees dan de volledige blog.