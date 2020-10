Voor een iPhone-reparatie of defect van een ander Apple-apparaat kun je op meerdere plekken terecht. Je kan een afspraak maken met de Apple Store, maar als er geen officiële Apple Store in de winkel is kun je ook terecht bij de zogenaamde Apple Authorised Service Provider (AASP). MediaMarkt laat in een persbericht weten dat zij binnenkort ook dit predicaat krijgen.



MediaMarkt wordt Apple Authorised Service Provider

Je toestel laten fixen bij een Apple Authorised Service Provider heeft een aantal voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat er uitsluitend gebruikgemaakt wordt van originele onderdelen. Je garantie blijft dan ook behouden bij reparaties die door dergelijke partijen uitgevoerd worden. Bovendien worden de reparateurs door Apple opgeleid, waardoor je zeker weet dat het fixen van je toestel goed gebeurt. In Nederland zijn onder andere Amac, Microfix, Card Services en Coolblue gecertificeerde Apple-reparateurs.

Eind 2021 kunnen we hier de MediaMarkt aan toevoegen. Het bedrijf laat weten dat de dienst nu al bij de Duitse vestigingen van start gaat. Vervolgens zijn eind 2021 België en de andere Europese landen waar de winkel actief is aan de beurt. Het gaat in ieder geval om reparaties van iPhones, maar of ook andere apparaten daar gefixt kunnen worden is niet bekend. Het maakt onderdeel uit van de Solutions Corners van de MediaMarkt. Het is volgens de elektronicaketen niet nodig om een afspraak te maken, omdat dankzij de AASP-certificering het reparatieproces sneller en soepeler is. Je kan nu ook bij de MediaMarkt terecht voor een iPhone-reparatie, maar nu wordt er dus nog gebruikgemaakt van onofficiële onderdelen.

