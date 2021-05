Het zou logisch zijn als Apple de HomePod en de Apple TV gaat combineren tot één apparaat. Maar zover is het nog lang niet, meldt Mark Gurman van Bloomberg.

HomePod + Apple TV = HomePod TV?

Apple zou wel bezig zijn met het combineren van een HomePod en een Apple TV, maar we kunnen er voorlopig nog lang op wachten. Gurman benadrukte dat het nieuwe apparaat een ingebouwd scherm heeft en een camera, om FaceTime-gesprekken te kunnen voeren. Het zou onderdeel zijn van een bredere strategie van apparaten in en om het huis. Dergelijke apparaten zijn er overigens al.



Vorige maand verscheen er een nieuwe Apple TV 4K , die echter nauwelijks verbeteringen bevat. Volgens Gurman kunnen we de echt interessante vernieuwingen verwachten als Apple het combineert met de HomePod. Die kreeg vorig jaar een kleinere variant in de vorm van de HomePod mini , maar tegelijk leek Apple de interesse in het grote model te zijn kwijtgeraakt.



Een Apple TV met ingebouwde speaker, in een variant zonder scherm.

Er zou volgens Gurman in het verleden wel zijn nagedacht over een high-end HomePod waarmee je een iPad kunt verbinden die je met een robotarm volgt als je door de kamer loopt. Er zou ook een nieuw model voor 2022 gepland staan, maar die plannen gingen van tafel. Apple zou zich nu willen focussen op de gecombineerde Apple TV met HomePod-speaker.

Eerder vandaag verklapte Gurman de tijdlijn voor de AirPods. Die zouden later dit jaar komen voor het normale model en in 2022 voor de Pro-oortjes.