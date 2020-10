WhatsApp chat altijd muten

Naast één op één gesprekken nemen veel WhatsApp-gebruikers ook deel aan grote WhatsApp-groepen. Zo’n groep kan uit maximaal 256 deelnemers bestaan. Vriendengroepen, sportteams en mensen uit de buurt: er zijn tal van verschillende soorten groepsgesprekken. Zo’n groep kan met een groot aantal deelnemers nogal druk zijn, waardoor het ongewenst is om van elk berichtje een melding te krijgen. Gelukkig heeft WhatsApp een optie om chats te muten, zodat je geen meldingen meer krijgt. Voor deze functie heeft WhatsApp een kleine wijziging aangebracht, want je kan nu eindelijk voor altijd een gesprek stilhouden.



Tot voor kort was het alleen mogelijk om een chat voor 8 uur, een week of een jaar stil te houden. Die laatst optie voor een jaar is nu vervangen door de optie Altijd. Veel gebruikers die kozen om een chat voor een jaar te dempen, kregen vaak plotseling ineens weer allemaal berichten van een gesprek waarvan je dat niet wil. Je moest dan dus opnieuw een gesprek muten, maar met de optie Altijd hoeft dat niet meer. Zolang jij ervoor kiest om een chat voor onbepaalde tijd te muten, krijg je geen notificaties meer van die chat.



Nieuw en oud: altijd muten vs één jaar

Heb je chats eerder voor een jaar gemute en wil je dit omzetten naar altijd, dan moet je dit mogelijk opnieuw instellen. Veeg hiervoor een chat naar links en tik op Meer, gevolgd door Geluid Aan. Veeg nu opnieuw naar links, tik op Meer > Dempen en kies voor Altijd.

Ongeveer een jaar geleden voerde WhatsApp al eerder een wijziging door bij het stilhouden van chats. Sinds eind oktober vorig jaar zie je geen badge meer op het appicoontje van nieuwe berichten van een gedempt gesprek. Daardoor houden stilgehouden WhatsApp-gesprekken zich écht stil. Veel gebruikers waren er blij mee, maar er waren ook gebruikers die het vervelend vonden dat je van stilgehouden gesprekken nu helemaal niet meer kan zien of er nieuwe berichten zijn, zonder WhatsApp te hoeven openen. Er is helaas nog geen instelling toegevoegd waarin je dit zelf kan regelen.