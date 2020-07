Een nieuwe grafiek van journalist Callum Booth toont hoe groot het iPhone-scherm door de jaren heen is geworden vergeleken met de behuizing. Zo zien we hoe de iPhone tegenwoordig veel meer scherm biedt.

iPhone screen-to-body ratio is sterk gestegen

Natuurlijk wisten we al dat de iPhones van tegenwoordig een stuk groter zijn dan wat je tien jaar geleden in de winkels vond. Toch kunnen we hier wat van leren en zien we ook mogelijkheden voor Apple’s toekomst.

Om uit te rekenen hoeveel procent van een telefoon bestaat uit scherm is er een zogeheten ‘screen-to-body ratio’ bedacht. Dit laat zien hoeveel procent van de voorkant van een telefoon bestaat uit scherm. Het resterende percentage bestaat uit behuizing. In de onderstaande grafiek laat Booth zien wat er door de jaren heen is gebeurd.



Grafiek: Callum Booth, The Next Web. Kun je de grafiek niet zien? Bekijk hier de niet-interactieve versie.

Wat we zien is dat Apple iPhones uitbracht die nét iets andere screen-to-body ratio’s hebben dan hun voorganger, ook al lijkt dit niet zo. Een voorbeeld is de iPhone 5 en de iPhone 5c. Hoewel deze hetzelfde schermformaat hebben is de iPhone 5c nét wat groter. Dat komt door de plastic huls die als behuizing dient. Ook de iPhone 8 heeft een nét iets grotere behuizing dan de iPhone 6 en 7: dat wisten we niet. Booth verklaart dat dit door andere componenten en een grotere batterij kan komen.

Toekomstige iPhone met 100% screen-to-body radio?

Uiteraard hebben we tegenwoordig niet alleen veel grotere schermen, maar zijn die schermen ook nog relatief groot ten opzichte van de behuizing. De iPhone 11 Pro Max heeft een screen-to-body ratio van 83,7%. Dat is iets meer dan de kleinere iPhone 11 Pro (82,1%). Hoe komt het dat we tegenwoordig zoveel scherm hebben, maar nog steeds niet boven de 90% of zelfs op 100% uitkomen? Dat komt voornamelijk door één stangende factor: de notch.

Met de notch wordt het bovenste element op het scherm van de iPhone X en nieuwer bedoeld. Hierin zit de speaker, maar ook de gezichtsscanner Face ID. Apple is vast en zeker druk bezig met het ontwikkelen van een Face ID sensor onder het scherm, maar zo ver zijn we nog niet. Wel verwachten we dat de iPhone 12 een kleinere notch krijgt.

Of we ooit een iPhone met 100% screen-to-body ratio krijgen is nog maar zeer de vraag. Het lijkt ons niet totaal onmogelijk, maar we moeten heel lang wachten tot zoiets haalbaar en vooral betaalbaar is. Apple is niet vaak schuw met dure technieken implementeren, maar een dergelijk scherm zou ze nog wel eens van gedachten kunnen laten veranderen.

Voorlopig zullen we het dus moeten doen met de notch, maar Apple zou in de tussentijd ook voor de Android-strategie kunnen kiezen. Sommige Android-fabrikanten gebruiken een uitsnede in het scherm, zoals de Samsung Galaxy S20. De uitsnede zorgt op dat toestel voor een ratio van 89,5%.