Videoland biedt nu instapabonnement met reclame voor 5 euro

Bij Videoland kun je vanaf nu een goedkopere bundel aanschaffen met reclames. Het kost 4,99 euro per maand. Voorheen kostte Videoland 8,99 euro per maand. Voor bestaande klanten verandert er niets.

Instappen bij Videoland voor 5 euro per maand

Nieuwe klanten kunnen kiezen uit drie verschillende bundels: Basis (€4,99), Plus (€7,99) en Premium (€9,99). Met Basis kun je op één scherm tegelijk naar de films en series van Videoland kijken, waarbij je regelmatig reclames krijgt voorgeschoteld. Bij de Plus-bundel gaat het om twee schermen reclamevrij en bij de Premium-bundel kijk je op vier schermen reclamevrij. Op deze manier wil Videoland gebruikers meer keuze geven en een goedkoper instapabonnement bieden. Voor mensen die al abonnee waren van Videoland verandert er niets. Zij blijven €8,99 betalen en krijgen dezelfde functies als het duurste abonnement, Premium.



Je kunt je abonnement hiermee meer afstemmen op je behoeften. In sommige gezinnen kijkt iedereen apart, via een eigen apparaat, terwijl in andere gezinnen vooral samen op de bank naar series wordt gekeken. Ook kun je je abonnement wat meer afstemmen aan je behoefte om reclamevrij te kijken. Wil je liever een lagere prijs met reclames, dan kan dat. Ben je al lid van Videoland, dan kun je eventueel je bundel aanpassen naar een ander model. Het aanbod van films en series is voor iedereen hetzelfde, ongeacht het model dat ze kiezen. De app van Videoland is te gebruiken op iPhone, iPad en Apple TV en daarnaast kun je uiteraard ook via je smart-tv kijken.

Met Videoland kijk je vooral series van Nederlandse bodem zoals Mocro Maffia, Judas, Random Shit en documentaire zoals Bont Girl, Boef en Badr. Er zijn ook populaire reality series te zien, zoals De Bachelorette en Love Island. Je kunt ook internationale series kijken zoals The Handmaid’s Tale en The Blacklist. Wil je naar een internationale blockbuster kijken, dan zijn The Hustle en La La Land misschien iets voor jou. Van Nederlandse bodem is bijvoorbeeld Kapsalon Romy en er is een speciaal aanbod voor kids.

Volgens salesdirector Anna-maria Vujinovic van Ad Alliance is Videoland hiermee hét video powerhouse van Nederland geworden: “Hierbij bedienen we niet alleen de consument, maar zeker ook onze adverteerders. Het adverteren bij de hoogwaardige content van Videoland, bij consumenten die aangeven dat ze openstaan voor het ontvangen voor commerciële uitingen, is een unieke propositie in de markt.” De vraag is alleen of de koopkrachtige kijkers niet eerder voor een bundel zónder reclame zullen kiezen.

Videoland gaat de nieuwe abonnementsvormen de komende maanden gefaseerd beschikbaar stellen, voor bestaande en nieuwe klanten. Op de website wordt nog melding gemaakt van alleen de €8,99 kostende bundel.

