T-Mobile introduceert nieuwe tv-dienst met kijkprofielen

T-Mobile TV wordt vanaf vandaag uitgerold aan bestaande klanten van T-Mobile Thuis. Je kunt als nieuwe klant ook gebruik maken van de nieuwe tv-dienst. Je kunt onbeperkt programma’s opnemen in de cloud en de provider belooft dat je naadloos kunt blijven doorkijken op verschillende apparaten. Er komt een vernieuwde TV Anywhere-app die binnenkort te downloaden is, waarbij je op elk apparaat dezelfde ervaring heeft. Volgens T-Mobile-directeur Tisha van Lammeren hebben de klanten er “met smacht op gewacht”. De huidige TV Anywhere-app is te gebruiken op iPhone, iPad en Apple TV.



T-Mobile heeft nog geen nieuw beeldmateriaal voor T-Mobile TV vrijgegeven. De afbeelding hieronder toont daarom de reeds bestaande app. Je betaalt €15 extra per maand voor T-Mobile TV en het is alleen af te sluiten in combinatie met een internetabonnement van T-Mobile Thuis. Bestaande klanten worden de komende maanden overgezet. Ze kunnen hun bestaande TV Box blijven gebruiken en krijgen bericht zodra de overzetting is gelukt.

Hieronder vind je het persbericht over T-Mobile TV.

14 juli 2020

T-Mobile introduceert nieuwe dienst: T-Mobile TV

Meer keuzevrijheid en gebruiksgemak

Den Haag, 14 juli 2020 – Vandaag introduceert T-Mobile een nieuwe en verbeterde tv-dienst, T-Mobile TV, waarmee de consument meer keuzevrijheid en gebruiksgemak ervaart. Zo ontvangen klanten dankzij een Persoonlijk Kijkprofiel aanbevelingen op maat en kunnen ze programma’s tot zeven dagen gratis terugkijken. Ook introduceert T-Mobile Cloud Opnemen om onbeperkt programma’s op te nemen. Met de introductie van T-Mobile TV speelt T-Mobile in op de actuele wensen van de klant. T-Mobile is al gestart met het uitrollen van de nieuwe tv-dienst bij bestaande klanten van T-Mobile Thuis. Vanaf vandaag is de nieuwe tv-dienst ook beschikbaar voor nieuwe klanten.

Met het nieuwe T-Mobile TV speelt de telecomprovider goed in op het televisie kijken van nu. Tot zeven dagen programma’s terugkijken en onbeperkt programma’s opnemen in de Cloud biedt de klant keuzevrijheid in hun tv-ervaring. Met kijkprofielen en persoonlijke aanbevelingen van zenders en programma’s voor het hele gezin streeft T-Mobile naar een nog gebruiksvriendelijke manier van TV kijken. De telecomprovider zet ook een grote stap in het seamless kijken en doorkijken op welk apparaat dan ook. De vernieuwde (binnenkort te lanceren) TV Anywhere app zorgt er namelijk voor dat de klant dezelfde ervaring en functies ervaart op ieder apparaat en op ieder gewenst moment.

Televisie kijken van nu

Tisha van Lammeren, Directeur consumentenmarkt T-Mobile Nederland: “Met het nieuwe T-Mobile TV geven we vanaf vandaag de consument de volledige regie in handen. In het neerzetten van deze nieuwe tv-dienst is de huidige markt op het gebied van content kijken altijd onze grote inspiratie bron geweest. Met onze nieuwe tv-dienst spelen we dan ook in op het televisie kijken van nu en bieden we tal van interactieve tv diensten waar onze loyale klanten met smacht op hebben gewacht. Wij stoppen nooit met het verbeteren van onze producten en diensten en ook na introductie van deze dienst zullen wij doorgaan met blijven verbeteren en toevoegen van nieuwe features.” 

Bestaande klanten zullen in de komende maanden gefaseerd overgezet worden naar de nieuwe tv-dienst. Ze kunnen hun TV Box gewoon blijven gebruiken en krijgen automatisch bericht wanneer zij worden overgezet. T-Mobile TV is uitsluitend af te nemen in combinatie met een internetabonnement van T-Mobile Thuis voor € 15,- extra per maand.