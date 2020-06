Scherm laten voorlezen op je iPhone

Op de iPhone en iPad kun je alle tekst op het scherm laten voorlezen, dankzij een enigszins verborgen optie in iOS. Voorlezen van schermteksten is handig als je even iets anders aan het doen bent, bijvoorbeeld afwassen of autorijden. Dankzij de voorleesfunctie kun je dan toch een lange e-mail of een artikel lezen, door te luisteren. Deze tip legt uit hoe het werkt.

We hebben een aparte tip over boeken laten voorlezen in de Boeken-app en GoodReader.



Voorlezen inschakelen

De optie om tekst voor te lezen, zit verstopt in de toegankelijkheidsopties van iOS. De functie is oorspronkelijk bedoeld voor mensen die niet goed kunnen lezen, maar het is ook verdraaid handig als je niet in de gelegenheid bent om op het scherm te kijken.

Voer de volgende stappen uit om tekstuitspraak in te schakelen en te gebruiken:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Toegankelijkheid > Gesproken materiaal. Zet de schakelaars aan bij Spreek selectie uit en Spreek scherm uit. Bij de schuifknop voor Spreeksnelheid kun je aangeven hoe snel de stem moet spreken.

Selectie voorlezen op iPhone-scherm

Je kunt gemakkelijk een geselecteerde tekst laten voorlezen op de iPhone. Het enige wat je hoeft te doen is het selecteren van een stukje tekst, waarna je tikt op Spreek uit. Zie je deze optie niet? Dan heb je de hierboven uitgelegde stap om het inschakelen van Spreek selectie uit nog niet helemaal tot het einde gevolgd.

Tijdens het voorlezen kun je op Pauzeer drukken om de stem even te laten stoppen. Je kunt hier de spreeksnelheid niet instellen; dat lukt alleen in de hierboven genoemde stap.

Hele scherm laten uitspreken

Het aardige van deze spraakfunctie is, dat je het overal kunt inschakelen op het moment dat je het nodig hebt. Dit in tegenstelling tot de Voice Over-functie, die alle teksten op het scherm uitspreekt, dus ook als er tekst op knoppen staan.

Zie je een interessant artikel in Safari of een andere app? Veeg dan met twee vingers vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden om de iPhone het hele scherm uit te laten spreken. In dit geval verschijnt er een wat groter afspeelvenster op het scherm, waarmee je het uitspreken kunt pauzeren en fragmenten overslaan. Met de knop rechtsonder kun je de snelheid van uitspreken versnellen of vertragen.

Deze voorleesfunctie kan ook teksten in andere talen voorlezen, al gaat dat wel eens mis. Je kunt dit verbeteren door eerst de taal van je apparaat te wijzigen naar Engels.

Stemmen verbeteren voor voorlezen

Je kunt de geluidskwaliteit van de voorleesstem verbeteren door te kiezen voor Stemmen. Daar staan alle talen waarin iOS kan voorlezen. Door op een taal te tappen krijg je vaak de keuze Betere kwaliteit, waarmee een speciaal taalpakket wordt gedownload wat de geluidskwaliteit verbetert. Deze pakketten zijn meestal ongeveer 150MB groot.

Voorlezen met apps

Er zijn nog andere mogelijkheden om teksten door de iPhone te laten voorlezen. Bij langere teksten zoals een onderzoeksrapport of lang artikel kun je terecht bij TextAloud (Windows), een softwareprogramma waarmee je elke tekst kunt omzetten naar mp3-bestanden. Daarna speel je ze via de iPhone af. Mac-gebruikers kunnen terecht bij het prijzige ClaroRead of GhostReader. Maar deze oplossingen zijn toch nog wat omslachtig, vanwege de omweg via PC of Mac.

GhostReader heeft een mogelijkheid om audiobestanden te maken die zijn aangepast voor de iPhone. De software levert bestanden in AAC-formaat en is beschikbaar in vele talen, waaronder Nederlands. Vind je de stemmen wat te robotachtig klinken, dan kun je via NextUp.com ook betere stemmen kopen van aanbieders als Acapela en RealSpeak – voorzover de gekochte software die niet standaard meelevert.

Wil je een boek laten voorlezen, dan kan dit gewoon vanuit Apple’s eigen app Boeken (iBooks). Sommige van de hierin aangeboden boeken hebben een text-to-speech functie. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden: je kunt bijvoorbeeld luisterboeken (audioboeken) via iTunes kopen of via je openbare bibliotheek lenen. Dit is ook mogelijk met de app GoodReader.