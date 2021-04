Google Wifi-app verdwijnt

Vanaf juli moeten gebruikers van een Google Wifi mesh-systeem overstappen naar een andere app. Google stopt dan met de Wifi-app en raadt gebruikers aan om voortaan hun mesh-routers aan te sturen via de Google Home-app. Die wordt ook al gebruikt voor de Nest-apparaten. De ondersteuning voor de app stopt in juli, zo blijkt uit een mailtje dat we ontvingen van Google. Volgens het bedrijf willen ze het makkelijker maken om al je apparaten op één plek te beheren. Vandaar dat alle WiFi-functionaliteit wordt overgeheveld. Omdat je de Nest Wifi-apparaten al in de Home-app gebruikte is dit een logische stap.



Vanaf 25 mei voert Google de eerste beperkingen in, om te zorgen dat Google Wifi-gebruikers de overstap maken. Je kan dan alleen nog een bestaand systeem beheren en verder uitbreiden. Vanaf juli zal support van de app stoppen en verdwijnt deze uit de App Store en Google Play. Gebruikers zijn dan verplicht over te stappen.

Maar je kunt dat ook nu al doen. Hiervoor tik je op het plusicoontje linksboven in de Google Home-app en kies je ‘Import Google Wifi Network’. Je krijgt dan instructies op het scherm die je moet volgen. Ook kun je de instellingen voor Google’s OnHub-router overhevelen naar de Google Home-app.

Weinig moeite

De overstap loont de moeite, want de Home-app biedt extra WiFi-functies, zoals statistieken over je netwerk en spraakondersteuning voor Google Assistent. Zo kun je met gesproken opdrachten een snelheidstest uitvoeren of het netwerk even pauzeren. De functies die je uit de oude Google Wifi-app kende komen beschikbaar in de Home-app, dus de overstap zou niet groot moeten zijn. Op sommige functies zul je nog wel even moeten wachten, bijvoorbeeld de mogelijkheid om de snelheid te meten voor specifieke netwerkapparaten. Dit komt in versie 2.48 van de Google Home-app beschikbaar.

Google Wifi is nog maar op weinig plekken te koop. Amazon biedt er twee aan voor €240 maar vaak ben je met het nieuwere model Google Nest Wifi goedkoper uit. Lees ook onze review van Google Nest Wifi!

Dit zijn de prijzen:

Router + punt: €259

Alleen router: €159

Extra punt: €139

De Google Nest Wifi is verkrijgbaar bij BCC, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en de Google Store.