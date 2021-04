Het is vandaag Wereld Autisme Dag en daarom besteden we extra aandacht aan apps waarmee je structuur in je dag kunt aanbrengen. Eigenlijk zou iedereen dat eens moeten doen, zodat je meer rust in je leven hebt. Ook duiken we in het smart home-platform Aqara. Het is goedkoop, maar soms ook wat verwarrend. Wij vertellen waarop je moet letten! Dit en nog meer lees je in iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Lees alles over Time Machine-bestanden overslaan tijdens het maken van een backup. Geldt ook voor mappen.

Accessoires en devices

We vertellen je alles over Aqara, het betaalbare smart home-platform met HomeKit.

Apps

Ontdek deze apps voor mensen met autisme! Ze zijn bijvoorbeeld bedoeld om muziek te maken of sociale interactie aan te gaan.

Verder leggen we alles uit over de Apple Support-app: die biedt namelijk erg veel functies en er komen er steeds meer bij.

In onze lijst met apps voor de autoliefhebber vind je in één overzicht allerlei relevante en handige apps voor als je in de auto duikt.