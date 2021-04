Apple Arcade ging eind 2019 van start en al snel bereikte de dienst een verzameling van meer dan honderd games. Deze games hebben allemaal één ding met elkaar gemeen: er zit geen reclame in, ze zijn vrij van in-app aankopen én ze zijn speelbaar op al je Apple-apparaten. Vandaag kondigt Apple aan dat Apple Arcade uitgebreid wordt met twee nieuwe categorieën: App Store Greats en Timeless Classics.



Apple Arcade krijgt App Store-klassiekers

Met deze twee nieuwe categorieën krijgt Apple Arcade er in één keer dertig nieuwe games bij. Zowel de App Store Greats als de Timeless Classics zijn alleen speelbaar op iPhone en iPad. App Store Greats bevat, zoals de naam al zegt, het beste van de App Store op het gebied van games sinds de start van de downloadwinkel. Klassiekers als Threes, Fruit Ninja, Monument Valley en Mini Metro zijn nu ook allemaal beschikbaar binnen je Apple Arcade-lidmaatschap. Dat betekent dat je voor deze games nu niet meer apart hoeft te betalen.

Alle klassieke games zijn binnen Apple Arcade beschikbaar en te herkennen aan het plusje achter de titel. Als je al Apple Arcade hebt, hoef je hier niets extra’s voor te doen. Je kan dus meteen beginnen met spelen. Onthoud dat deze games alleen beschikbaar zijn op iPhone en iPad, in tegenstelling tot alle Arcade Originals-titels.

Onder de noemer Timeless Classics heeft Apple nog diverse andere games toegevoegd. Het gaat onder andere om Good Sudoku by Zachc Gage, Chess – Play & Learn en Backgammon. Het zijn voornamelijk digitale versies van bord- en kaartspellen en denksport. Zo vind je nu ook Solitaire binnen Apple Arcade.

Ook talloze nieuwe Arcade Originals

Apple heeft vandaag ook nog talloze nieuwe zogenaamde Arcade Originals uitgebracht. Dit zijn games die exclusief via Apple Arcade speelbaar zijn en beschikbaar zijn op alle apparaten. Eén van de hoogtepunten is Fantasian, een game van de makers van Final Fantasy. De game is geïnspireerd op Final Fantasy VI. Fantasian is een klassieke Japanse RPG, maar dan met flink wat verbeteringen in de gevechten en omgevingen. De game speelt zich af in meer dan 150 handgemaakte diorama’s.

Andere nieuwe games die vandaag zijn toegevoegd, zijn NBA 2K21 Arcade Edition, Star Trek: Legends, The Oregon Trail en een remastered versie van Cut the Rope. In het geval van Cut the Rope gaat het dus om een remake van de originele game. Omdat het als het ware om een nieuwe game gaat, valt deze niet binnen de App Store Greats-categorie.

Apple Arcade kost nog altijd €4,99 per maand. Voor dit vaste bedrag kun je onbeperkt games blijven spelen, zolang je betaalt. Apple Arcade is ook beschikbaar als onderdeel van Apple One.