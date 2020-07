iCulture Vandaag: dit was donderdag 9 juli 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 9 juli 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag kijken we naar het nieuwe design van macOS Big Sur. Dat moet later draaien op onder meer Apple’s eigen processor, waar ook nieuws over is. Vandaag hoorden we dat Thunderbolt blijft werken op Apple Silicon Macs. Zo hoef je geen nieuwe kabels te kopen. Verder kun je vanaf vandaag je Fujifilm camera als Mac webcam gebruiken. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag!

Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan: