Over een week, op 20 juli, neemt de Europese Commissie een besluit over de overname van Fitbit door Google. Vandaag is de laatste dag dat Google met voorstellen kan komen. Zijn die niet overtuigend genoeg, dan zal de EU starten met een vier maanden durend onderzoek. Eerder heeft Google al laten weten dat ze de enorme berg aan gezondheidsdata van Fitbit niet wil gebruiken voor reclamedoeleinden. Google betaalde $2,1 miljard voor de maker van fitnessarmbanden en andere wearables. Ook het Amerikaanse ministerie van justitie onderzoekt de overname van Fitbit nog.



De overname werd vorig jaar november aangekondigd en kan ervoor zorgen dat Google een belangrijke speler wordt op het gebied van wearables. Fitbit is met een marktaandeel van 3 procent echter een bescheiden speler. Apple is marktleider (29,3%) met de Apple Watch en de afgelopen jaren hebben Xiaomi, Samsung en Huawei ook flink wat marktaandeel gepakt, zo blijkt uit cijfers van IDC. Fitbit is daardoor een kleinere speler geworden.

Meer concurrentie voor Apple Watch?

Privacy-experts zijn echter bang dat Google de data van Fitbit gaat gebruiken om gepersonaliseerde reclames voor te schotelen. Eerder deze maand heeft de EU concurrenten, appontwikkelaars, gezondheidaanbieders en andere diensten om een mening gevraagd. Google zegt echter dat het om apparaten gaat en niet om data. “De markt voor wearables is al erg drukbevolkt en we denken dat een combinatie van Google’s en Fitbit’s hardware-inspanningen zal zorgen voor meer concurrentie in de sector, waar consumenten alleen maar van profiteren. Het zorgt er voor dat de volgende generatie apparaten beter en goedkoper wordt”, aldus en Google-woordvoerster. De Australische toezichthouder heeft echter het tegenovergestelde geconcludeerd: de overname zou de concurrentie juist bemoeilijken.

Het is nog de vraag of Google écht aan de stoelpoten van de Apple Watch kan zagen. De verkoopcijfers van de eigen Pixel-smartphones stellen weinig voor in vergelijking met die van de iPhone. Wel brengt Fitbit een gevestigde naam met zich mee, waar consumenten vertrouwen in hebben. De producten worden ook steeds beter: gisteren schreven we over de nieuwe slimme wekker op de Fitbit Charge 4, waardoor je niet meer ruw wordt wakkergeschud.