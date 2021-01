Landelijk 5G-netwerk voor Tele2 klanten

Ook Tele2-klanten kunnen nu gebruik maken van 5G, zo heeft T-Mobile bekendgemaakt. Klanten kunnen zelf bepalen of ze gebruik willen maken van 5G en ze betalen daarvoor twee euro per maand bovenop de gewone abonnementskosten. Als ze hiervoor kiezen, maken ze gebruik van het landelijk dekkende 5G-netwerk van T-Mobile.



T-Mobile biedt al langere tijd een landelijke 5G-dekking aan en nu kunnen ook de klanten van het dochterbedrijf hier gebruik van maken. Ben je klant bij Tele2? Dan kun je zelf bepalen of je voor een meerprijs van 2 euro per maand sneller wilt internetten. Verder is het mogelijk om 5G maandelijks aan of uit te zetten. Hiervoor is echter wel een telefoon nodig die 5G aanbiedt. Wat betreft de iPhone zijn dit alle iPhone 12-modellen.

Zit je al bij Tele2, maar heb je nog geen iPhone 12? Ben je wel op zoek naar een nieuwe iPhone? In ons overzicht vind je alle prijzen van de huidige modellen. Check ook het overzicht met iPhone 12-abonnementen of de prijzen voor een losse iPhone 12.

Hou er rekening mee dat het nu nog gaat om een beperkte snelheidsverbetering, omdat Nederlandse providers en de Europese versie van de iPhone 12 nog niet de snellere 5G-versie ondersteunen. Bovendien kan 5G meer stroom verbruiken. Apple heeft daarom de smart data mode voor 5G toegevoegd.

Tele2 en T-Mobile zijn in januari 2019 gefuseerd waardoor Tele2-klanten dezelfde mobiele netwerkervaring hebben als T-Mobile klanten. Er zijn tal van andere providers die ook 5G aanbieden, die we in ons aparte artikel voor je op een rijtje gezet.

