Extra grote letters in de Google Chrome-browser

Makers van websites kiezen soms voor erg kleine letters, zodat er lekker veel informatie op een pagina past. Is de tekst daardoor niet goed leesbaar, dan kun je nu gemakkelijk inzoomen, waarbij de opmaak van de website nog steeds goed wordt weergegeven. Google Chrome onthoudt de zoominstelling per website, dus als je later terugkomt krijg je opnieuw grotere letters te zien. Deze nieuwe functie in Google Chrome wordt gaandeweg uitgerold, dus het is mogelijk dat het bij jou nog niet zichtbaar is.



Inzoomen met Google Chrome

Je kunt met Google Chrome de tekst inzoomen tot 300 procent, terwijl de opmaak hetzelfde blijft. Ook afbeeldingen, video’s en knoppen worden extra groot weergegeven.

Zo werkt het:

Open een website in de Chrome-browser, bijvoorbeeld iCulture.nl. Tik op de drie puntjes. Kies Tekst zoomen. Tik op de plus- en minknoppen bovenin het scherm. Tik op Klaar.

Google Chrome onthoudt nu de mate van inzoomen voor een volgend bezoek. Dit scheelt weer het opzoeken van je leesbril. Druk op Resetten als je weer terug wilt naar de standaard weergave van de website.

Er zijn nog meer functies voor mensen die teksten op het scherm moeilijk kunnen aflezen. Hieronder lees je er meer over:

