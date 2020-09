LILLHULT met Lightning-naar-usb-c op komst

Sinds januari 2019 heeft IKEA de LILLHULT-kabels in het assortiment. Deze kabels zijn relatief goedkoop én de Lightning-naar-usb-variant is MFi-gecertificeerd. Maar anno 2020 is een gewone usb-a-connector niet altijd even handig. Het was daarom wachten totdat IKEA met een usb-c-versie van de Lightning-kabel komt. iCulture ontdekte dat de Lightning-naar-usb-c-variant opgedoken is in de webshop van IKEA.



Momenteel is de nieuwe LILLHULT met Lightning-naar-usb-c nog niet te bestellen of bij een vestiging op voorraad, maar dat zal ongetwijfeld niet heel lang meer gaan duren. Deze versie is wel iets duurder dan de andere Lightning LILLHULT-kabel: €12,95 in plaats van €9,99. De kabel is anderhalve meter lang en is donkergrijs, in tegenstelling tot de zwart/witte gewone Lightning-variant.

De LILLHULT-kabels zijn gemaakt van textiel en daardoor ook wat steviger dan Apple’s eigen kabeltjes. Er zit ook een elastiekje aan, zodat je de kabel makkelijker op kan rollen en vast kan zetten. Eerder bestond er wel al een usb-c-naar-usb-c en usb-c-naar-usb-a variant, maar de combinatie Lightning met usb-c had IKEA nog niet eerder in het assortiment. De nieuwe versie is vooral handig als je je iPhone op een MacBook wil aansluiten.

Overigens heeft IKEA de gewone Lightning-naar-usb-versie nu ook in meerdere kleuren. Naast de zwart/witte-versie is er nu ook een oranje en lichtgroene variant. Van sommige andere kabels, zoals de usb-c-naar-usb-a, is ook een kleine variant van 0,4 meter beschikbaar. De Lightning-versies zijn er alleen in 1,5 meter. Binnenkort lees je op iCulture een review van de (nieuwe) LILLHULT-kabeltjes.