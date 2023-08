Toen Apple in iOS 15 Safari een heel nieuw design gaf, kwam er meteen veel kritiek. De Safari-adresbalk werd naar onderen verplaatst, terwijl gebruikers al sinds jaar en dag gewend waren aan de adresbalk bovenaan. Uiteindelijk besloot Apple het design naar aanleiding van de feedback iets aan te passen en gebruikers de keuze te geven om de adresbalk boven of onder te zetten. Nu doet Google met Chrome voor iOS hetzelfde, in ieder geval in de TestFlight-versie. Dit ontdekte Steve Moser.



Chrome plaatst adresbalk onderaan

In de TestFlight-versie kun je alvast proberen hoe de nieuwe indeling er in Google Chrome uit ziet. Je moet hiervoor wel onderstaande link in de adresbalk invoeren en de instelling inschakelen in het scherm dat verschijnt. Vervolgens verschijnt in de instellingen van Chrome de optie om de adresbalk te verplaatsen. Overigens kun je onderstaande link ook in de publieke versie van Chrome invoeren om de adresbalk naar beneden te plaatsen, al heb je dan geen keuze voor de adresbalk onder of boven in de instellingen.

chrome://flags/#bottom-omnibox-steady-state

In de instellingen vind je bij Adresbalk vervolgens de optie voor boven of of onderaan. Kies je voor onderaan, dan wordt de adresbalk onderaan gezet, meteen boven de Chrome-knoppenbalk die je al onderaan vindt. Het voordeel is dat de adresbalk zo veel makkelijker te bereiken is, zeker op grotere iPhone-modellen. Het ziet er ook een stukje strakker uit, doordat de webpagina niet meer tussen twee interface-elementen gepropt zit. De adresbalk verplaatst zich wel weer tijdelijk naar boven zodra je een website of zoekterm invoert.

Toch is er een verschil met hoe Apple dit in Safari aangepakt heeft. Waar Safari met de adresbalk onderaan nog allerlei andere voordelen heeft (zo kun je makkelijker tussen tabbladen wisselen door horizontaal te vegen en kun je naar het overzicht gaan door de adresbalk omhoog te vegen), heeft Chrome dat niet. Het is dus puur een cosmetische verandering die het gebruik weliswaar wat makkelijker maakt, maar geen extra functies biedt.

Waarschijnlijk binnenkort voor iedereen

Op dit moment is de wijziging dus nog niet voor iedereen zichtbaar. Het is ook nog niet duidelijk of de adresbalk onderaan daadwerkelijk voor iedereen uitgerold wordt, maar dat is wel de verwachting. Zodra de wijziging voor iedereen zichtbaar is, lees je dat op iCulture.