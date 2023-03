Google heeft een "experimentele" chatbot uitgebracht, die voorlopig alleen in het Engels werkt. Het is Google's antwoord op Microsoft's Bing (wat weer gebaseerd is op OpenAI)... maar van de drie grootste techbedrijven is er één die nog schittert door afwezigheid: Apple.

Google Bard gestart

Google Bard werd al in februari aangekondigd en geeft de eerste gebruikers nu toegang tot de chatbot Bard. Je moet hiervoor wel in de VS of het Verenigd Koninkrijk wonen (of een VPN gebruiken) en in het Engels chatten. Wie geïnteresseerd is kan zich aansluiten in de wachtrij. Sommige gebruikers zeggen ook dat ze een paar uur later al een uitnodiging per e-mail hebben gekregen. Het werkt alleen voor persoonlijke accounts en niet voor Google Workpace-gebruikers.



Google maakt gebruik van een lichtgewicht, geoptimaliseerde versie van Google’s Language Model for Dialogue Applications (LaMDA) en levert dan ook andere antwoorden dan Microsoft Bing, dat gebaseerd is op technologie van OpenAI (bekend van ChatGPT). De grote vraag is welke AI-technologie Apple gaat gebruiken, mocht het bedrijf ook een eigen chatbot willen uitbrengen. Er zijn aanwijzingen dat er ChatGPT-achtige functies voor Siri aan zitten te komen, maar meer details daarover zijn nog niet bekend.

Hier zijn enkele voorbeelden van taken die je met Google Bard kunt uitvoeren:

Een roman schrijven

Een inpaklijst maken voor een weekendje weg

Een blogpost maken over elk denkbaar onderwerp

Uitleg geven over een natuurverschijnsel

Suggesties geven welke vegan maaltijd je vanavond zou kunnen koken

Sommige taken zou je ook aan Google Zoeken kunnen vragen en Google zegt dan ook dat beide complementair zijn. Je krijgt bovendien een waarschuwing dat je bij de chatbot te maken kunt krijgen met vooroordelen en stereotypen en dat sommige informatie misleidend of fout zou kunnen zijn. Gaandeweg zullen de resultaten verbeteren op basis van feedback. Google wil het gaandeweg ook verder uitbreiden, bijvoorbeeld met meer talen en de mogelijkheid om programmeercode te schrijven.

Geen data van Gmail gebruikt

Microsoft-researcher Kate Crawford was er snel bij om kritiek te uiten: Google’s taalmodel zou zijn getraind met Gmail, maar Google ontkent dit. Het zou gaan om een vroeg experiment, waarbij aanvankelijk nog vaak fouten zullen optreden. Dat geldt ook voor het antwoord dat de chatbot gaf op de vraag “Waar haalt Bard z’n data vandaan?” Mocht Google toch stiekem Gmail hebben gebruikt, dan overtreden ze daarmee de privacyregels.

Umm, anyone a little concerned that Bard is saying its training dataset includes… Gmail? I'm assuming that's flat out wrong, otherwise Google is crossing some serious legal boundaries. pic.twitter.com/0muhrFeZEA — Kate Crawford (@katecrawford) March 21, 2023

Dit maakt ook meteen het probleem duidelijk met chatbots: als het privacybewuste Apple over veel minder gebruikersdata beschikt waarin ze kunnen grasduinen, dan voorspelt dat weinig goeds voor de kwaliteit van een toekomstige Siri-chatbot. De huidige Siri-assistent krijgt al regelmatig kritiek, omdat ze minder slim zou zijn dan assistenten van andere techbedrijven. Een ander probleem bij dergelijke chatbots is dat ze onjuiste informatie kunnen verschaffen. Google raadt dan ook aan om terug te vallen op zoeken met Google Search, als je zeker wil weten dat het antwoord klopt. Voor het bedenken van een speech of het geven van suggesties voor vegan maaltijden is zo’n assistent goed te gebruiken, maar niet voor het zoeken van feitelijke antwoorden.

Apple vs Microsoft

De toenemende populariteit van OpenAI’s ChatGPT heeft zowel Microsoft als Google ertoe aangezet om conversationele AI-functies toe te voegen aan hun zoekmachines. Apple heeft (nog) geen eigen zoekmachine, maar heeft de afgelopen jaren zoveel AI-onderzoekers in dienst genomen dat het vreemd zou zijn als ze nu met niets op de proppen komen. Ondertussen is Microsoft een stuk verder gevorderd: ze zijn al toe aan een tweede ronde en hebben de AI-technologie voor Bing alweer verbeterd, zo kondigden ze aan tijdens een evenement. Het bedrijf past het vooral toe in de zoekmachine Bing en de browser Edge. “AI gaat elke softwarecategorie fundamenteel veranderen”, aldus CEO Satya Nadella, “te beginnen met de grootste categorie van allemaal: zoeken”.

Van Tim Cook hebben we nog nauwelijks iets gehoord over chatbots of AI-assistenten. Hij lijkt vooral geboeid door augmented reality en lijkt zijn reputatie te hebben opgehangen aan de (nog niet aangekondigde) mixed reality-bril, iets dat nog te geavanceerd en te duur is voor het mainstream publiek. Hoewel een chatbot ook niet iedereen aanspreekt, zijn er meteen praktische toepassingen denkbaar – en het is gratis.

Bekijk ook Microsoft's iPhone-apps werken nu met ChatGPT Je haalt het misschien niet in je hoofd om Bing als standaard zoekmachine op je iPhone in te stellen, maar nu is er toch een goede reden: er zit ChatGPT in. Microsoft heeft de slimme AI-techniek ook toegevoegd aan twee andere iOS-apps, namelijk Edge en Skype.

Apple zou ons nog kunnen verrassen met een plotselinge aankondiging waaruit blijkt dat Apple’s AI grote sprongen heeft gemaakt, maar voor nu lijkt het erop dat Microsoft een voorsprong heeft. Je kunt Bing vanaf nu vragen om complexe zoekopdrachten te doen, zoals het plannen van een trip of uitzoeken welke tv je moet kopen. Vervolgens kun je de zoekopdracht verder verfijnen met meer details. Bing kan ook creatieve taken uitvoeren, zoals het schrijven van een e-mail of het maken van een kennisquiz. In de Microsoft Edge-browser kun je vragen om een samenvatting, producten vergelijken en teksten laten schrijven op basis van een paar steekwoorden. Daarbij houdt de AI-assistent rekening met de gewenste lengte en toon (formeel informeel). Volgens Microsoft is het nieuwe OpenAI-model dat ze gebruiken krachtiger dan ChatGPT en geoptimaliseerd voor zoeken (in plaats van chatten). Het is sneller en accurater. Wie gemotiveerd genoeg is kan nu al meedoen aan de beperkte preview. De komende weken zullen “miljoenen mensen” toegang krijgen tot de preview, ook mobiel.

Voor toegang tot deze Bing- en Google-chatbots kun je gelukkig wel een Apple-product gebruiken: gewoon via de Safari-browser.