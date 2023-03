Eerder dit jaar dook er al een patent op, om de kleur van de Apple Watch-bandjes te wijzigen. Nu heeft het Amerikaanse patentbureau opnieuw een patent toegewezen, voor Apple Watch-bandjes met ingebouwde NFC. Op die manier kan het bandje communiceren met de Apple Watch. Dit kan op meerdere manieren gebruikt worden: positief of negatief.



Zo kan de Apple Watch detecteren welk bandje is verbonden en die informatie gebruiken om automatisch de wijzerplaat aan te passen qua indeling of kleur. Bij een sportief bandje wil je misschien apps die wat meer op sport zijn toegespitst. De Apple Watch kan ook een bepaalde app starten, bijvoorbeeld de Workout-app. Apple zou er ook voor kunnen kiezen dat je bepaalde functies alleen kunt gebruiken als er een officieel bandje is aangesloten.

Op die manier zou Apple zicht kunnen houden op het gebruik van third party Apple Watch-bandjes. Dit staat erover in het patent:

Upon determination that a band that is coupled to the device is not an authorized band, a warning may be provided using an output component of the device, and/or one or more features of the device may be disabled or otherwise modified.