Google's nieuwe chatdienst Bard zal voorlopig niet in de Europese Unie beschikbaar zijn. Dat blijkt nu de lijst met 180 landen en regio's is vrijgegeven.

Bij de start zal Google Bard te gebruiken zijn in drie talen: Amerikaans Engels, Japans en Koreaans. Later worden er nog eens 40 toegevoegd. Daar zou Nederlands bij kunnen zitten, maar het is geen garantie dat we het ook meteen kunnen gebruiken. In de lijst van 180 landen en regio’s ontbreken Europese landen. Maar het komt op termijn goed, verzekert topman Sundar Pichai: “We gaan Bard zeker naar de landen van de Europese Unie halen”. Volgens Pichai zijn landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje belangrijk voor Google-producten. Maar de Europese privacywetgeving (GDPR) zit daarbij dwars. In Italië geldt zelfs al een tijdelijk verbod op de concurrent, ChatGPT.



Als je het aan Google Bard zelf vraagt, krijg je het volgende antwoord, dat een slag om de arm houdt:

Nieuwe AI-wet voor Europa

De EU werkt aan nieuwe regels om schendingen van auteursrecht door gebruik van AI tegen te gaan. Donderdag stemde het Europese Parlement voor het eerst over de aanstaande AI-wetgeving. Het voorstel werd door de meerderheid van de deelnemers goedgekeurd, maar het kan wel even duren voordat het in werking treedt. Bovendien gaven sommige Europarlementariërs aan, dat de regels nog wel wat verder moeten worden aangescherpt. De AI-wet moet zorgen dat kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier in de EU-landen kan worden gebruikt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of algoritmes discrimineren en geen mensenrechten schenden.

Pichai: “Een product als Bard willen we uiteraard goed aanpassen aan de lokale omstandigheden. We willen alles goed doen.” De regelgeving verschilt per land, maar Google is vastbesloten om het voor elkaar te krijgen. Bard kan net als ChatGPT vragen beantwoorden over een breed scala aan onderwerpen. Ook kun je opdracht geven om een speech, e-mail of ontslagbrief te schrijven, in elke gewenste toon. De chatdiensten kunnen bovendien onderscheid maken tussen een formele of informele tekst.

Voorlopig zul je het dus even moeten doen met ChatGPT, dat in alle EU-landen (behalve Italië) nog gewoon te gebruiken is.