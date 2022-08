De afgelopen maanden klagen diverse gebruikers van het Apple Studio Display over problemen met de speakers en het geluid. Om onduidelijke redenen stopt de audio na een paar minuten. Er is zowel goed als slecht nieuws.

Afgelopen voorjaar onthulde Apple het Studio Display, een nieuw 27-inch scherm met ingebouwde camera, speakers en microfoon. Het scherm is vooral bedoeld voor de Mac Studio, maar is ook geschikt voor andere Macs, MacBooks en iPads. Maar al na de eerste reviews doken de eerste problemen op met de camera van het Studio Display. Inmiddels heeft Apple op dit vlak enkele verbeteringen doorgevoerd met een software-update, maar de laatste tijd duiken er weer andere problemen op. Deze keer gaat het om problemen met de speakers en audio op het Studio Display.



Problemen met speakers Studio Display: geen geluid

Op Twitter klagen meerdere gebruikers over problemen met de audio en ook op op Apple’s supportforum zijn er meerdere topics over soortgelijke problemen. De gebruikers klagen dat de audio na verloop van tijd simpelweg stopt op het Studio Display. Er komt geen geluid meer uit de speakers of het geluid gaat met horten en stoten. Ook de microfoon geeft geregeld problemen, waarbij deze ook telkens wegvalt. De problemen spelen al maanden, maar lijken de laatste tijd meer en meer op te duiken.

Het probleem lijkt te spelen in de software van het display. De camera, speakers en microfoon worden namelijk aangestuurd door een aangepaste versie van iOS. Mogelijk is daarin sprake van een bug, waardoor het geluid dus weg kan vallen en de microfoon niet reageert. Het goede nieuws is dus dat er geen sprake is van een hardwareprobleem en dat Apple dit in een toekomstige update kan oplossen.

Apple heeft nog geen oplossing

Maar die oplossing is er nog niet. MacRumors kreeg een interne memo in handen, die gericht is naar geautoriseerde service providers. Daarin staat dat Apple toegeeft dat gebruikers problemen kunnen ervaren met de speakers van het Studio Display. Als dit probleem opduikt, adviseert Apple gebruikers om het scherm hele los te koppelen van kabels en accessoires en de stekker uit het stopcontact te halen. Na tien seconden kun je het scherm dan weer koppelen en de stekker in het stopcontact steken. Dit lijkt slechts een tijdelijke oplossing te zijn, al werkt het niet bij iedereen.

Bij sommige gebruikers is het nodig om het scherm een stuk langer van het stroom af te halen. Dat is nogal onhandig als je middenin een meeting zit of druk aan het werk bent. Sommige gebruikers moeten hun scherm regelmatig herstarten. En omdat er geen aan/uit-knop op zit, is het loshalen van de stekker uit het stopcontact de enige mogelijkheid. De stroomkabel is ook niet zomaar los te halen van het scherm.

We verwachten dat Apple binnenkort met een nieuwe software-update komt. Gelukkig is het updaten van het Studio Display heel eenvoudig.