Het geldt voor de Nest Audio, Nest Hub Max, Nest Mini en speakers van andere fabrikanten zoals JBL en Lenovo. Aanvankelijk kunnen alleen gebruikers in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Japan er gebruik van maken, maar het is te hopen dat andere landen spoedig zullen volgen. Er was al ondersteuning voor Spotify, Pandora, YouTube Music en Deezer.

Abonnees van Apple Music kunnen nu nummers zoeken en afspelen met behulp van de Google Assistent. Je hebt toegang tot meer dan 70 miljoen nummers. Ook albums en afspeellijsten zijn met je stem te starten en vervolgens zonder reclame te luisteren op je Nest-speakers.



Om er gebruik van te maken moet je je Apple Music-abonnement in de Google Home-app koppelen. Ook kun je daarbij Apple Music als standaard muziekdienst instellen. Door Google de opdracht te geven muziek af te spelen zal automatisch Apple Music in actie komen.

Voorheen konden Google Assistent-speakers alleen Apple Music afspelen als je het vanaf je iPhone of Android-toestel streamde via Bluetooth. De aankondiging van Google vind je hier.

Google stopt met Google Play Music

Toevallig stopt Google deze maand met de eigen muziekdienst Google Play Music, om plaats te maken voor YouTube Music. De dienst is wereldwijd niet meer beschikbaar via het web en de app. Gebruikers hebben nog tot eind van de maand om hun muziek over te zetten. Twee jaar geleden kondigde Google al aan dat de dienst zou stoppen, dus het komt niet helemaal als een verrassing. Sinds mei 2020 kunnen gebruikers hun nummers en afspeellijsten overzetten naar YouTube Music en de verkoop van losse nummers stopte al in oktober 2020.

YouTube Music werkt anders dan Play Music: het is een streamingdienst waarvoor je maandelijks betaalt. Je kunt geen losse nummers of albums aanschaffen.