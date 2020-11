Er is een foto gelekt die mogelijk onderdelen van de 'AirPods 3' laat zien. De oortjes krijgen een ander design, dat veel boller is.

De informatie is afkomstig van de Chineestalige website 52Audio en toont de bovenkant van het oplaaddoosje met daarin één AirPod. Die lijkt qua vorm wel wat op de AirPods Pro, maar dan zonder de oortip. De gaten zijn bedoeld voor microfoons, IR-sensors of om de druk te verminderen. Wat ook opvalt is dat de opening waar het geluid uit komt nu vrijwel rond is, terwijl dat bij de huidige AirPods nog ovaal is.



AirPods 3 gelekt?

Volgens 52Audio krijgen de nieuwe AirPods 3 ook drukgevoelige steeltjes, zoals je ook op de Pro’s vindt. Het tikken tegen de AirPods verdwijnt dan als bedieningsmethode.

Verder zou Apple van plan zijn om de H1-chip met Siri-support in te bouwen. De website heeft ook mockups gemaakt en zegt te beschikken over röntgenfoto’s waarmee je het verschil tussen de AirPods 3 en AirPods Pro duidelijk kan zien. Ze wekken de indruk dat de oortjes binnenin vrijwel identiek zijn. De AirPods 3 zullen echter geen geavanceerde functies zoals actieve ruisonderdrukking hebben.

Er gaan al maanden geruchten dat Apple bezig is met nieuwe AirPods, die meer lijken op de Pro’s. Volgens Bloomberg kunnen we de ‘AirPods 3’ en de ‘AirPods Pro 2′ begin 2021 verwachten, met flink wat vernieuwingen. De Pro’s zouden een compacter uiterlijk krijgen met een korter stokje. Verder zou de batterijduur zijn verbeterd en is het kopje van de AirPods wat ronder.

