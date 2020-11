Concept: Smart Battery voor MagSafe

Een van de meest ‘moeilijke’ accessoires voor de iPhone is de Smart Battery Case. Als je je iPhone jarenlang gebruikt is het een prima hoes voor een extra lange gebruiksduur, maar zodra je overstapt naar een volgende iPhone met een ander design wordt de Smart Battery Case onbruikbaar. Niet echt milieuvriendelijk, want zo belandt een accu die technisch gezien nog prima werkt op de elektronische afvalberg. Tweedehands verkopen lukt ook maar moeizaam, zo blijkt uit eigen ervaring. Met de komst van MagSafe kan Apple een modulaire hoes maken, waarbij de accu niet meer permanent vastzit.



Designer Parker Ortolani komt soms met briljante ideeën, maar neemt ook wel eens een shortcut door snel wat in elkaar te plakken. Dit nieuwe idee voor de Smart Battery kan wat ons betreft meteen in productie gaan. In plaats van een hoes met ingebouwde batterij zou Apple een dunne ‘battery pack’ kunnen maken, die je magnetisch aan je iPhone vastmaakt. Je laadt op via MagSafe.

De eerste reacties? “De magneten zijn vast niet sterk genoeg, en zo’n zware battery pack valt er meteen vanaf.” Maar volgens Ortolani zou Apple gewoon een magneet kunnen gebruiken die wat krachtiger is dan die in Apple’s leren kaarthouder (review).

De Smart Battery van Apple zou een lampje kunnen krijgen, zodat je weet wat de oplaadstatus is. Je zou de batterij zelf ook kunnen opladen met MagSafe en/of via een Lightning-poort. Later maakte Ortolani nog een ander concept met een ronde bovenkant, zodat je het makkelijker kunt uitlijnen. Een verlichte ring kan dan aangeven hoever de accu is opgeladen.

Apple heeft voor de iPhone 12 nog geen Smart Battery Case aangekondigd of uitgebracht. Mogelijk gaat het accessoire uit het assortiment of komt het later, maar een modulair systeem zoals Ortolani heeft bedacht zien we zeker zitten. Het voorkomt dat je dure batterijhoes in een la belandt. Maar externe fabrikanten zijn ongetwijfeld ook al bezig om te kijken hoe ze MagSafe kunnen gebruiken, zodat je powerbank niet meer los aan je iPhone bungelt.