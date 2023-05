Sinds eind 2020 hebben we in Nederland bij de grootste providers een 5G-netwerk, maar daarbij maken ze vooral gebruik van de huidige 4G-techniek via de bestaande 700MHz frequentieband, in combinatie met 5G-technologie. Een volledig 5G-netwerk is er daarom nog niet, terwijl dat in sommige andere landen al wel mogelijk is. Vandaag laat KPN weten dat daar vanaf 2024 verandering in komt. Dan komt het 5G standalone (SA) netwerk van KPN in delen beschikbaar. Maar wat heb je daaraan?



5G standalone van KPN komt eraan

Het 5G standalone-netwerk van KPN werkt via de 3,5GHz frequentieband. Deze frequentie is nu nog niet beschikbaar voor providers, maar wordt naar verwachting eind dit jaar geveild door de Nederlandse overheid. Oorspronkelijk had deze frequentie al eind 2022 geveild moeten worden, maar die streefdatum is niet gehaald. Onlangs heeft KPN wel met een testlicentie in Breda de 3,5GHz frequentie kunnen testen op haar eigen netwerk. Naar aanleiding van die test is nu besloten om het 5G standalone-netwerk in 2024 uit te rollen. Daarbij maakt het netwerk volledig gebruik van 5G-technologie en wordt dus geen combinatie meer gebruikt van 5G en 4G. Wisselen naar de huidige 5G-versie blijft natuurlijk wel mogelijk, indien 5G standalone niet beschikbaar is.

Het 5G standalone-netwerk heeft volgens KPN een aantal voordelen. Het levert niet alleen hogere snelheden op, maar ook voor een betere capaciteit. Er zijn naar eigen zeggen ook kortere reactietijden, wat van pas komt bij cloudgaming via het mobiele netwerk. Bij de testfrequentie in Breda is ook een test gedaan met cloudgaming. Daarbij is een snelheid van bijna 1 Gbps (download) gehaald. De latency (vertraging) was 14 milliseconden. KPN zegt dat er ook nieuwe zakelijke toepassingen beschikbaar komen met 5G standalone.

Het is niet bekend wanneer andere providers plannen hebben om hun vernieuwde 5G standalone-netwerk uit te rollen. Naar verwachting zal dat ongeveer tegelijkertijd zijn met KPN, zodra de frequentie geveild is.