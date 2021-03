Erger je je ook vaak aan de Facebook-tijdlijn, waarbij de berichten op basis van algoritmes weergegeven worden? Dan is er goed nieuws, want Facebook maakt het makkelijker om de meest recente posts te bekijken. Ook bepaal je wie er op jouw berichten mogen reageren.

Al jaren is er in de Facebook-app een optie om de meest recente berichten chronologisch te bekijken. Het nadeel is dat deze functie nogal weggestopt zit, diep in de instellingen van de Facebook-app. Daar komt binnenkort verandering in, laat Facebook in een blogpost weten. Bovenaan de News Feed kun je aangeven dat je de berichten in chronologische volgorde wil zien.



Facebook geeft meer controle over tijdlijn

De komende weken rolt Facebook de nieuwe functie uit. Zodra dit beschikbaar is op iOS, zie je bovenaan je nieuwsoverzicht knoppen om te wisselen tussen Home, Recent en eventueel je favorieten. Met de favorietenfunctie kun je aangeven wie van je vrienden of pagina’s behoren tot je favorieten, zodat berichten van hen voorrang krijgen in je tijdlijn. Met de nieuwe zogenaamde Feed Filter Bar kun je meteen wisselen tussen verschillende weergaven van je tijdlijn.

Je hoeft in het vervolg dus niet meer telkens naar de instellingen van de Facebook-app te gaan, want het is voldoende om bovenaan in het menu op Recent te tikken. De weergave van deze onderdelen in het menu is ook afhankelijk van hoe vaak je het gebruikt. Als je de functie over een paar weken nog niet ziet, activeer de tijdlijn dan handmatig via de instellingen van de app.

Facebook gaat ook duidelijker maken waarom je sommige posts op je tijdlijn ziet, bijvoorbeeld bij het bekijken van de standaard tijdlijn waarin algoritmes de berichten voor je bepalen. Je ziet een bericht bijvoorbeeld op basis van je locatie of als het over hetzelfde onderwerp gaat als een bericht waar je eerder op gereageerd hebt.

Wie er mag reageren op jouw Facebook-post

Tegelijkertijd komt Facebook met een functie waarmee je kan aangeven wie er op jouw post mag reageren. Je kan aangeven of deze publiekelijk mag zijn of dat alleen vrienden mogen reageren. De derde optie is dat je kan instellen dat alleen profielen en pagina’s die in de post zijn vermeld een reactie mogen achterlaten. Dit komt overeen met een functie die Twitter onlangs ingevoerd heeft.

De functies worden de komende weken uitgerold in de Facebook-app. Zoals je misschien wel van Facebook gewend bent, kan het dus nog wel even duren voordat alles bij jou zichtbaar is.