Eerste nieuwe product sinds 2015

Mark Gurman van Bloomberg vertelt in een nieuwsbrief hoe de toekomst van WWDC eruit zal zien. Hij stipt daarin ook een mogelijk event aan voor de mixed reality-headset die Apple aan het ontwikkelen is. Dit is het eerste echt nieuwe product sinds de Apple Watch in 2015 verscheen en Gurman denkt dat het nogal een spektakel wordt. Het zal voor het eerst sinds september 2019 weer mogelijk worden om media en andere bezoekers uit te nodige. Als alles goed gaat, want Gurman houdt nog wel een slag om de arm. Apple hoopt intern dat WWDC 2021 de laatste online conferentie wordt en dat het daarna weer mogelijk is voor ontwikkelaars om elkaar te ontmoeten.



De Bloomberg-verslaggever denkt dat Apple zo’n belangrijke aankondiging niet wil doen tijdens een online event. Er moeten medewerkers, journalisten, partners en ontwikkelaars bij aanwezig zijn. Of dat over een paar maanden al kan, is nog de vraag.

Bloomberg meldde eerder dat Apple voor de eerste AR/VR-headset gaat kiezen voor een high-end model dat nogal duur kan uitpakken. Het wordt een niche-product, gericht op ontwikkelaars. Intern verwacht Apple dat er elke dag ongeveer één headset verkocht gaat worden via de winkels. Als dat zo is komt het neer op zo’n 180.000 stuks per jaar (365 dagen x ca. 500 winkels). De headset zou begin 2022 in de winkel moeten liggen. Maar het is goed mogelijk dat Apple het product al veel eerder aankondigt, zodat ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen. Dit gebeurde ook bij de overstap naar Apple Silicon voor de Mac.

De headset zou beschikken over twee 8K-schermen, oogtracking en meerdere camera’s voor het volgen van je handbewegingen. Daarna zou er een headset of bril volgen die wat meer op de gewone gebruiker is gericht en bekend staat onder de naam Apple Glasses. Het kan nog wel een paar jaar duren voordat we die gaan zien. Ook andere voorspellers zoals analist Ming-Chi Kuo, denken dat de eerste headset begin 2022 komt en er aanvankelijk nog uit ziet als een helm of skibril. Latere modellen zijn wat draagbaarder.