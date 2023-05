Er is een iPad voor iedereen: van compact formaat voor in je tas, tot een groot formaat om professioneel op te kunnen werken. Vraag je je af wat het schermformaat van jouw iPad is, dan vind je hier alle informatie over de iPad-schermresolutie, oftewel de grootte van het scherm in inch en pixels.

Hoe groot is jouw iPad-scherm?

Als het over schermformaten van de iPad gaat, dan zijn er een paar dingen om op te letten: de diameter in inch en het aantal pixels in de lengte en de breedte. De fysieke afmetingen zijn belangrijk bij het kiezen van een iPad-screenprotector, terwijl de resolutie en pixeldichtheid bepaalt hoe mooi de content op het scherm oogt. Dit alles bespreken we in deze tip.

iPad schermformaat en schermresolutie

Hieronder zie je voor de verschillende iPad-modellen in één oogopslag de fysieke diameter in inch en centimeters, met daarachter de pixelgrootte. Zoek je bijvoorbeeld een wallpaper voor de nieuwste 12,9-inch iPad Pro, dan moet deze minimaal 2048 x 2732 pixels groot zijn, zodat het mooi oogt en niet een opgeblazen of uitgerekt effect geeft.

iPad Pro schermresolutie

Hieronder vind je de schermresoluties en andere eigenschappen van de iPad Pro-modellen die sinds 2015 zijn verschenen.

Model Release Schermdiagonaal (inch) Breedte (px) Hoogte (px) Pixeldichtheid iPad Pro 6e gen 2022 12,9 2048 2732 264 iPad Pro 6e gen 2022 11 1668 2388 264 iPad Pro 5e gen 2021 12,9 2048 2732 264 iPad Pro 5e gen 2021 11 1668 2388 264 iPad Pro 4e gen 2020 12,9 2048 2732 264 iPad Pro 4e gen 2020 11 1668 2388 264 iPad Pro 3e gen 2018 12,9 2048 2732 264 iPad Pro 3e gen 2018 11 1668 2388 264 iPad Pro 2e gen 2017 12,9 2048 2732 264 iPad Pro 2e gen 2017 10,5 1668 2224 264 iPad Pro 1e gen 2016 9,7 1536 2048 264 iPad Pro 1e gen 2015 12,9 2048 2732 264

iPad Air schermresolutie

Hieronder vind je de schermresoluties en andere eigenschappen van de iPad Air-modellen die sinds 2013 zijn verschenen.

Model Release Schermdiagonaal (inch) Breedte (px) Hoogte (px) Pixeldichtheid iPad Air 5e gen 2022 10,9 1640 2360 264 iPad Air 4e gen 2020 10,9 1640 2360 264 iPad Air 3e gen 2019 10,5 1668 2224 264 iPad Air 2e gen 2014 9,7 1536 2048 326 iPad Air 2013 9,7 1536 2048 264

Standaard iPad schermresolutie

Hieronder vind je de schermresoluties en andere eigenschappen van de standaard iPad-modellen die sinds 2010 zijn verschenen.

Model Release Schermdiagonaal (inch) Breedte (px) Hoogte (px) Pixeldichtheid iPad 10e gen 2022 10,9 1640 2360 264 iPad 9e gen 2021 10,2 1620 2160 264 iPad 8e gen 2020 10,2 1620 2160 264 iPad 7e gen 2019 10,2 1620 2160 264 iPad 6e gen 2018 9,7 1536 2048 264 iPad 5e gen 2017 9,7 1536 2048 264 iPad 4e gen 2012 9,7 1536 2048 264 iPad 3e gen 2012 9,7 1536 2048 264 iPad 2e gen 2011 9,7 768 1024 132 iPad 1e gen 2010 9,7 768 1024 132

iPad mini schermresolutie

Hieronder vind je de schermresoluties en andere eigenschappen van de iPad mini-modellen die sinds 2012 zijn verschenen.

Model Release Schermdiagonaal (inch) Breedte (px) Hoogte (px) Pixeldichtheid iPad mini 6e gen 2021 8,3 1488 2266 326 iPad mini 5e 2019 7,9 1536 2048 326 iPad mini 4e 2015 7,9 1536 2048 326 iPad mini 3e 2014 7,9 1536 2048 326 iPad mini 2e 2013 7,9 1536 2048 326 iPad mini 1e 2012 7,9 768 1024 163

Lees ook ons artikel over de Apple’s schermtechnologie, waar we meer uitleggen over OLED- en microLED-schermen, contrast-ratio’s en meer.

Retina en Liquid Retina iPads

Behalve de lengte en breedte in pixels is nog iets anders van belang: de pixeldichtheid. Apple onderscheidt bij iPads drie varianten, in toenemende pixeldichtheid:

In vrijwel alle Apple-producten vind je minimaal een Retina-scherm. Apple hanteert deze marketingnaam voor schermen met een hoge pixeldichtheid. Hoewel er geen strikte grens is voor Retina, gaat het over het algemeen over schermen met een hogere pixeldichtheid dan 300 ppi bij iPhones en iPads. Bij iPhones kun je ook de termen Super Retina en Super Retina XDR tegenkomen. Het gaat hier om een extra hoge pixeldichtheid vanaf 458 ppi en zoals je in bovenstaande tabellen kunt zien, is er geen enkele iPad die hieraan voldoet. Bij Super Retina gaat het momenteel alleen om OLED-schermen en ook dat is iets wat bij iPads nog niet is ingevoerd.

Wat je ook in bovenstaande tabellen kunt zien, is dat de iPad mini’s de koploper zijn als het om pixeldichtheid gaat. Ze scoren daarbij hoger dan de Pro-modellen.