Facebook-baas Mark Zuckerberg is van mening veranderd. Hij zegt nu dat zijn bedrijf zal profiteren van de nieuwe privacyregels van Apple en dat zijn bedrijf in een goede positie is om ermee om te gaan.

Facebook nu toch blij met Apple’s privacyregels

Facebook klaagt al vanaf de aankondiging over de nieuwe privacyregels van Apple. Deze voorkomen dat apps data kunnen verzamelen zonder toestemming. Er volgden krantenadvertenties en Facebook uitte sterke kritiek. Maar die tijd is opeens voorbij. Mark Zuckerberg zegt nu dat Facebook er goed voor staat om met de nieuwe regels om te gaan. Hij heeft vertrouwen in de privacyveranderingen in iOS 14. Zijn bedrijf zou er zelfs van kunnen profiteren.



Volgens Zuckerberg zullen meer aanbieders hun spullen via Facebook en Instagram gaan aanbieden, om toch hun beoogde publiek te bereiken. Facebook heeft namelijk al allerlei data over gebruikers die de adverteerders via Apple niet meer krijgen. Buiten Facebook om is het lastiger om data te krijgen en Facebook kan het wel leveren. Zuckerberg deed zijn uitspraken tijdens een gesprek op Clubhouse, het sociale netwerk voor audio. Facebook is zelf bezig met een kopie daarvan.

Met App Tracking Transparency in iOS 14.5 wordt het voor ontwikkelaars lastiger om gebruikers tussen apps te volgen, zonder dat er toestemming is gegeven. Wie de Facebook-app echter gebruikt, moet toestemming geven voor een zodanige lange lijst met data, dat Facebook alsnog veel van je weet. Die data denkt het bedrijf nu ten gelde te kunnen maken.

Intern zou Facebook aan medewerkers hebben verteld dat Apple’s privacyregels grote impact hebben op de inkomstenstroom van het bedrijf, dat voornamelijk afkomstig is van advertenties. Met speciale campagnes in de app probeert het bedrijf gebruikers alvast warm te maken om binnenkort op de ja-knop te klikken. Nu Zuckerberg zijn mening heeft bijgesteld is de kans dat er een rechtszaak komt zoals Epic Games vs Apple niet zo groot meer.