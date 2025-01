Apple wil mogelijk toch weer adverteren op X

Volgens The Wall Street Journal hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen Apple en X (voorheen Twitter) om de advertentie-inkopen op het sociale netwerk te hervatten. Deze besprekingen zouden de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Hierom is dat best opmerkelijk.

Apple en X: een ingewikkelde relatie

Sinds de overname van X door Elon Musk is de relatie tussen Apple en het sociale netwerk ingewikkeld geworden. Aanvankelijk was Apple een van de weinige grote bedrijven dat bleef adverteren, ondanks de onrust en veranderingen binnen het platform. Maar in 2023 trok Apple zich alsnog terug. Dit gebeurde nadat Musk antisemitische uitspraken had gedaan en bleek dat Apple-advertenties werden getoond naast problematische content, waaronder pro-Hitler berichten.

Nu, anderhalf jaar later, lijkt Apple opnieuw te overwegen om advertenties in te kopen op X. Dit is opmerkelijk, zeker omdat Musk recentelijk opnieuw onder vuur lag vanwege een handgebaar tijdens de inauguratie van Donald Trump. Veel aanwezigen interpreteerden zijn gebaar als een nazi-groet, wat opnieuw de vraag oproept of X een veilige en verantwoorde plek is om te adverteren.

Politieke belangen of zakelijke overwegingen?

Een mogelijke reden achter de nieuwe interesse van Apple in X zou te maken kunnen hebben met politieke druk. Musk heeft nauwe banden met de Trump-regering en oefent mogelijk invloed uit op het techbeleid. Dit raakt Apple dan natuurlijk direct. Apple-CEO Tim Cook was wel aanwezig bij de inauguratie van Trump en doneerde ook 1 miljoen dollar. Maar Apple zelf heeft in tegenstelling tot de andere grote techbedrijven de afgelopen jaren geen grote donaties gedaan aan Trump.

Overigens is Apple niet het enige bedrijf dat een comeback op X overweegt. Ook Amazon zou volgens The Wall Street Journal zijn advertentiebudget op X willen verhogen. Dit zou een belangrijk financieel signaal voor het platform kunnen zijn, dat volgens Musk kampt met stagnerende gebruikersgroei en tegenvallende inkomsten. In januari gaf hij toe dat het bedrijf nauwelijks kostendekkend werkt.

Advertenties op X: een risico voor Apple?

Als Apple inderdaad terugkeert als adverteerder op X, zal de kritiek niet uitblijven. Het bedrijf profileert zich immers sterk als een merk dat zich inzet voor inclusiviteit en sociale verantwoordelijkheid. Door te adverteren op een platform waar controversiële uitspraken en extremistische content regelmatig te zien zijn, loopt Apple het risico om imagoschade op te lopen.

Vooralsnog heeft Apple geen officiële verklaring gegeven over de gesprekken met X. De komende maanden zal moeten blijken of Apple daadwerkelijk terugkeert als adverteerder op het platform – en of de kritiek die daarmee gepaard gaat, opweegt tegen de zakelijke voordelen.