Facebook-fout liet iOS-apps zoals TikTok en Spotify crashen

Apps crashten door Facebook-fout

Talloze iOS-apps, waaronder Spotify, TikTok, Pinterest en Tinder bleken te crashen tijdens het gebruik op de iPhone of iPad. De apps konden niet meer worden opgestart, maar crashten meteen. Het werd veroorzaakt door een fout in een SDK van Facebook. Apps gebruiken deze SDK om gebruikers te laten inloggen met hun Facebook-account. Ook als je geen gebruik maakte van de Facebook-login kon je er last van hebben. De aanwezigheid van de functie alleen al was voldoende om de apps te laten vastlopen. Het opnieuw installeren van de apps zonder in te loggen, had geen succes.



Het probleem deed zich vlak na middernacht voor. Volgens Facebook hadden “sommige gebruikers in sommige apps” last van het probleem, ook populaire apps zoals Spotify en TikTok. Het grote aantal meldingen wekte echter de indruk dat het om een wijdverspreid probleem ging. Inmiddels is het snel verholpen. Het zou te maken hebben gehad met een configuratiefout van servers bij Facebook.

Dit kan Apple eraan doen

Apple zou dit soort problemen kunnen voorkomen, door te zorgen voor een soort ‘sandbox’ voor dergelijke SDK’s, stelt ontwikkelaar Guilherme Rambo voor. Dit zou voorkomen dat mensen die geen Facebook gebruiken toch geplaagd worden door bugs en storingen bij Facebook. Het zou ook voorkomen dat gebruikersdata kunnen lekken naar derde partijen.

Apple wilde niet reageren, Facebook wel. Een woordvoerder vertelde The Verge:

Earlier today, a new release of Facebook included a change that triggered crashes for some users in some apps using the Facebook iOS SDK. We identified the issue quickly and resolved it. We apologize for any inconvenience.

