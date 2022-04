In deze tip leggen we uit wat de oorzaak kan zijn als je iPhone crasht. Om erger te voorkomen, is het misschien nodig om stappen te nemen. Lees hier wat je kunt doen.

Het overkomt iedereen wel eens: je start een iPhone-applicatie op en de app crasht na een paar seconden, waarna je weer teruggebracht wordt naar het startscherm. Het ligt misschien aan de app, maar het kan ook aan je iPhone liggen. We bespreken ook hoe het met FairPlay te maken kan hebben, een reglement van Apple om misbruik te voorkomen. Heb je last van een iPhone die opeens uit gaat? Bekijk dan onze andere tip.

Crashende iPhone-apps snel oplossen

Een crashende iPhone kan meerdere oorzaken hebben. Dit zijn snelle tips om problemen op te lossen, ongeacht de oorzaak:

Verwijder de app uit het recente geheugen van de iPhone en start hem opnieuw op. Dit doe je via het multitaskingscherm, door de app omhoog te vegen.

Heeft dit het probleem niet opgelost, probeer dan de iPhone eens opnieuw op te starten. In onze aparte tip lees je hoe je een iPhone reset.

Controleer of er een update beschikbaar is via App Store > Updates. Mogelijk heeft de ontwikkelaar een bug verholpen waardoor de app niet meer crasht.

Bekijk ook onze gids met tips voor app crashes voor meer informatie.

Apps verwijderen en opnieuw installeren bij crashes

Weet je zeker dat het probleem bij een bepaalde app hoort, dan kun je hem ook even helemaal verwijderen en opnieuw installeren. Je begint zo echt met een schone lei. Om een iPhone app die crasht opnieuw te installeren, doe je het volgende:

Houd je vinger op het app-symbool tot deze gaat trillen. Tik op het kruisje om de app te verwijderen. Herstart je iPhone helemaal. Ga naar de App Store en gebruik de zoekfunctie om de app op te zoeken. Zie je een wolkje met een pijl naar beneden, dan heb je de app al eerder op het huidige account gekocht. Tik hierop om hem opnieuw te installeren. Zie je alleen een Download-knop of een knop met de prijs van de app, dan heb je de app op een ander account gedownload dan waar je nu mee ingelogd bent. Download de app opnieuw of log in met een ander account om de app daarmee te downloaden.

Heeft dit het probleem van de iPhone app die crasht niet opgelost, dan is er mogelijk een bug aanwezig. Probeer contact op te nemen met de ontwikkelaar om hier een melding van te maken. Hoe je dit doet, verschilt per ontwikkelaar. In de App Store kun je op de desbetreffende app-pagina vaak een link naar de website van de ontwikkelaar vinden. Ligt het inderdaad aan een bug, dan zit er vaak niks anders op dan wachten op een update.

Over Apple’s kopieerbescherming FairPlay

Elke iPhone-applicatie is voorzien van Apple’s eigen kopieerbescherming, FairPlay. Als je een applicatie start, moet deze met een unieke sleutel worden ontgrendeld (het omgekeerde proces van encryptie). Daarbij wordt gebruik gemaakt van een unieke sleutel, die door de Apple-server wordt aangemaakt. De Apple-server geeft je bij elke nieuwe applicatie een nieuwe sleutel, die in een lokale database wordt bewaard, zodat je geen internetverbinding nodig hebt om de applicatie te starten.

De Apple-server geeft de sleutels uit, maar geeft ze ook opnieuw uit als je een nieuwe applicatie downloadt uit de App Store. Download daarom voor de test een willekeurige gratis applicatie of eentje die je al eerder hebt geïnstalleerd en Apple zorgt ervoor dat de database met DRM-sleutels opnieuw wordt opgehaald. Als je probleem is opgelost, kun je de test-app weer verwijderen.

Het crashen van apps kan bij alle applicaties voorkomen. Heb je last bij meerdere apps, dan is er mogelijk iets anders aan de hand. Eén van de oorzaken kan een corrupte FairPlay DRM-database zijn. De kans dat dit het probleem is, is echter vrij klein. Het kan ook zijn dat een app gekocht is met een Apple ID die momenteel niet op het toestel geactiveerd is, waardoor een app niet opgestart kan worden. Het kan helpen om de app opnieuw te installeren vanuit de App Store, zodat er nieuwe informatie naar de DRM-database wordt weggeschreven.

Afspraak maken

Heb je heel veel last van crashende iPhone-applicaties en lijkt niets te helpen, dan kun je een afspraak maken bij de Apple Store. Het is verstandig om goed voorbereid op pad te gaan: maak een logboek waarin je noteert wanneer de applicaties crashen en welke maatregelen je al hebt genomen. Dat bespaart je veel tijd, omdat de Genius Bar-medewerker niet opnieuw alle stappen hoeft langs te lopen die je zelf al hebt genomen. Als het crashen aan de iPhone zelf ligt en lukt het niet om het probleem op te lossen, dan zorgt het logboek ervoor dat je sneller een vervangende iPhone mee naar huis krijgt.