Flitsmeister kennen we als een typisch Nederlandse app, afkomstig uit Veenendaal. De werkelijke eigenaar is echter het Belgische Be-Mobile, dat op z’n beurt onderdeel is van de Belgische provider Proximus. Maar het is de vraag hoe lang dit nog het geval is, want het voormalige staatsbedrijf is van plan om Be-Mobile te verkopen. De provider heeft geld nodig voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk en leende daarvoor al €700 miljoen via obligaties. Daarnaast werd voor €128 miljoen het bedrijfsonderdeel Datacenter United verkocht (DCU). De volgende stap is het binnenhalen van €500 miljoen door de verkoop van dochterondernemingen, waaronder Be-Mobile.

Be-Mobile nam in 2014 een minderheidsbelang in Flitsmeister. Later werd de app helemaal overgenomen. Flitsmeister is van oorsprong bedoeld om flitspalen te melden en zodoende te voorkomen dat je een verkeersboete krijgt, maar gaandeweg zijn er steeds meer functies toegevoegd, zoals navigatie en parkeerkosten betalen. Het businessmodel is daarbij aardig lucratief, onder andere door het toevoegen van allerlei betaalde functies. Eerder dit jaar schreven we over de prijsverhoging van Pro-abonnementen en het feit dat de CarPlay-functie niet langer gratis is. Daarnaast introduceerde het bedrijf de prijzige Flitsmeister DASH waar je eenmalig €150 voor betaalt, plus nog eens €10 per maand voor het mobiele abonnement.

Prijzig apparaatje: de Flitsmeister DASH.

Tegelijk verdienen Flitsmeister en eigenaar Be-Mobile aan de exploitatie van gebruikersgegevens: ze verkopen verkeersinformatie aan de Nederlandse en Belgische overheid, zodat zij kunnen beschikken over data omtrent locatie, snelheid en reisduur van reizigers. De circa 3 miljoen gebruikers leveren een berg aan informatie op. Kortom: genoeg te verdienen. In België boekt Be-Mobile een omzet van €30 miljoen en daarbij zijn de activiteiten in Nederland, Frankrijk en andere landen nog niet meegerekend.

Het wordt daarom spannend om te zien wie de nieuwe eigenaar wordt van Be-Mobile en dus ook van de Flitsmeister-app. Daarnaast is het mogelijk dat het bedrijf in aparte onderdelen wordt opgesplitst. Be-Mobile heeft ook de parkeerapp 4411 in bezit.