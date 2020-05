Apple levert bij de verschillende MacBook-modellen elk een eigen USB-C oplader van een ander wattage. Zo heeft een 16-inch MacBook Pro een krachtigere oplader nodig dan de 13-inch MacBook Air. Alle 13-inch MacBook Pro-modellen worden standaard geleverd met een 61 Watt-oplader. Maar uit nieuwe informatie blijkt dat het nieuwe 2020-model met vier Thunderbolt-poorten overweg kan met zowel de 61-Watt lader als de 87-Watt versie.



Nieuwe 13-inch MacBook Pro geschikt voor 87-Watt lader

In principe kun je elke MacBook opladen met een krachtigere oplader dan die standaard bij de MacBook geleverd wordt. Maar de MacBook is zo gemaakt dat hij in dat geval alsnog op het voor dat model maximale wattage oplaadt, zelfs als je een krachtigere oplader gebruikt. Maar uit labels blijkt dat de 13-inch MacBook Pro met vier Thunderbolt-poorten en 10e generatie Intel-chip maximaal werkt met 20.3V en 3A én 20.2v en 4.3A. Dit is dus respectievelijk voor de 61-Watt en 87-Watt oplader. De 13-inch MacBook Pro met twee Thunderbolt-poorten blijft alleen geschikt voor de 61-Watt lader.

Maar volgens MacRumors betekent dit niet dat je de high-end versie sneller kan opladen met een aparte 87-Watt lader. De oplaadsnelheid blijft hetzelfde. Maar wat heb je er dan precies aan? Bij het gebruik van meerdere externe schermen of krachtige apps die veel van de CPU vragen kan de oplader net wat meer stroom geven. Doorsnee gebruikers merken dan ook niets van dit voordeel, want je hebt er alleen wat aan als je alles uit je MacBook Pro haalt.

De 87-Watt oplader werd voorheen geleverd bij de 15-inch MacBook Pro. Apple verkoopt deze oplader niet meer in haar eigen winkel. Sinds afgelopen najaar is deze vervangen door de 96-Watt oplader van de 16-inch MacBook Pro.