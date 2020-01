Europese Aqara slimme stekker nu verkrijgbaar

Aqara heeft de Europese versie van de slimme stekker uitgebracht. De Zigbee 3.0 geschikte stekker was in de Europese uitvoering tot voor kort alleen verkrijgbaar in Rusland.

Aqara slimme stekker voor Europa

De EU-versie van de slimme stekker is geschikt voor Zigbee 3.0 en werkt met de huidige Aqara gatewaty. Ook zitten er dezelfde functies in als de Amerikaanse versie, zoals het in de gaten houden van je energieverbruik en bescherming tegen oververhitting en overspanning. Er zijn nog geen details gegeven over de prijs, maar gezien de reputatie van de fabrikant zal het relatief goedkoop zijn. De stekker heeft modelnummer SP – EUC01 en meet 62 x 77,5 millimeter. Wat de electrische specs betreft gaat het om 250 Volt AC, 50/60 Hz en 10 Ampere. Het maximale verbruik van de aangesloten apparaten is 2300 Watt.



Deze slimme stekker biedt dezelfde opties die je bij de meeste andere slimme stekkers vindt, zoals op afstand bedienen, activeren op basis van tijdstip en bedienen met je stem. Je krijgt ook verbruiksstatistieken. Om dit alles te gebruiken in combinatie met HomeKit te gebruiken is een hub nodig; bij voorkeur de Europese versie. De hub zorgt er ook voor dat sommige functies nog blijven werken als er geen internetverbinding thuis is. Als de stekker nog met de sensoren kan communiceren, gaan automatiseringen gewoon door.

Moeilijk verkrijgbaar

De website van Aqara geeft nog meer specs, zoals de temperatuur en vochtigheid waarbij je de stekker mag gebruiken. Het aanschaffen van deze EU-stekker is nog wel een probleem. Je kunt het beste terecht bij onze oosterburen, bijvoorbeeld bij de winkelketen Cyberport. Ook zou Aqara bij de Duitse vestigingen van MediaMarkt, Saturn en Conrad moeten liggen, al is er voorlopig nog grote kans dat je misgrijpt.

De specs zijn grotendeels gelijk aan de eerder verschenen Mi Smart Plug van dezelfde fabrikant (Xiaomi), die een iets ander design heef en geen officiële ondersteuning voor Zigbee 3.0 biedt. Met deze nieuwe stekker ben je dus beter af. Net als bij de Eve slimme stekker zit er een knopje aan de zijkant om de stroomtoevoer in te schakelen als je geen smartphone bij de hand hebt. De beveiliging tegen oververhitten zorgt ervoor dat de stekker wordt uitgeschakeld zodra er een te hoge temperatuur geconstateerd wordt. Ook is de stekker zelf gemaakt van vlamwereld materiaal.

Wil je de HomeKit-functies op afstand bedienen, dan heb je een Woning-hub nodig zoals een Apple TV of HomePod.

