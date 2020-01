Ring Indoor Cam in Nederland te koop

De camera’s en deurbellen van Ring worden ook in Nederland steeds populairder. De verzameling van Ring-deurbellen is al flink groot en vanaf nu is daar ook nog een camera voor binnenshuis bij gekomen. De Ring Indoor Cam is een goedkopere variant van de eerder beschikbare Stick Up Cam en is door zijn compacte formaat makkelijk te plaatsen. Het is bovendien één van de goedkopere camera’s voor binnenshuis.



De Ring Indoor Cam neemt beelden op in 1080p en heeft ook een nachtzicht-functie, zodat hij ook in het donker om zich heen kan kijken. De kijkhoek is zo’n 115 graden horizontaal en 60 graden verticaal. Er zit een microfoon en een speaker op, waardoor je ook via de camera kan communiceren. De camera is niet draadloos, dus je moet hem wel in de buurt van een stopcontact plaatsen. De camera verstuurt ook meldingen op basis van beweging. Ondersteuning voor HomeKit ontbreekt helaas, zoals met alle andere accessoires van Ring.

De camera ondersteunt standaard livebeeld, spraak in twee richtingen en meldingen. Wil je dit uitbreiden met het terugkijken van beelden, dan heb je Ring Protect nodig. Dit kost €3 per maand en mocht je dit al voor een ander Ring-product hebben, dan kan je deze Indoor Cam gewoon mee laten doen. Het grootste verschil tussen de Indoor Cam en de eerdere Stick Up Cam is dat de Indoor Cam alleen beschikbaar is met een vaste stroomkabel. Ook kun je de Stick Up Cam buitenshuis plaatsen. De nieuwe Indoor Cam is beschikbaar voor €59, terwijl je voor de Stick Up Cam €99 betaalt.

De Indoor Cam kost €59 en is onder andere beschikbaar bij Amazon en Tink.

Ring en privacy

Hou er rekening mee dat Ring de laatste tijd omstreden is het als het gaat om privacy. Zo worden gegevens opgeslagen door Ring en kunnen ze bekeken worden door medewerkers van Amazon , het moederbedrijf van Ring. In de VS zijn gevallen bekend waarbij de politie inzage heeft in waar de deurbellen hangen en hadden ze zelfs toegang tot de camerabeelden. Zo is het ook onduidelijk of je je data daadwerkelijk kan laten verwijderen en is de versleuteling niet altijd goed geregeld. Hou daar dus rekening mee mocht je geïnteresseerd zijn in een product van Ring.