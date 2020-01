Populair bordspel Carcassonne verdwijnt na 10 jaar uit App Store

Carcassonne verdwijnt van iPhone, iPad en Mac

De iOS-versie van Carcassonne is gemaakt door Coding Monkeys en bestaat al tien jaar. Over een paar weken zal het spel niet meer te downloaden zijn en mede daarom hebben de makers de prijs nu verlaagd naar €5,99. Het komende jaar zullen de online functies nog blijven werken, daarna is het lot onzeker. Wel kun je nog lokaal blijven spelen maar de game zal geen updates meer krijgen.



In een blogposting leggen Coding Monkeys uit waarom: het contract met het bedrijf achter Carcassonne loopt af. Zij hebben ervoor gekozen om voortaan met Asmodee in zee te gaan. Er zijn al versies voor Android, Nintendo Switch en Steam. Later komt daar ook een nieuwe iOS-versie bij, maar daar zul je wel opnieuw voor moeten betalen.

Als afscheidscadeautje is de game nu afgeprijsd zodat je de huidige versie nog kunt kopen. Bovendien zijn de andere games van Coding Monkeys ook afgeprijsd. Het was een dolle rit voor de makers. In 2001 werd Carcassonne tot spel van het jaar uitgeroepen en in 2010 verscheen het op de iPhone. Later kwam er een versie voor de iPad en vervolgens een Mac-versie. Tijdens drukke momenten waren er meer dan 2 miljoen actieve toestellen en in totaal zijn er meer dan 8,5 miljoen games volledig uitgespeeld. Op een willekeurig moment zijn er 3.500 spellen gaande.

Coding Monkeys heeft er in de loop van de jaren veel tijd in gestoken om het spel compatibel te houden. Het werkt op 20 iPhone-modellen en 19 iPad-modellen, van iPhone OS 3.0 tot iOS 13. En in die periode is de uptime van de server meer dan 99,999% geweest, ook een hele prestatie.

