Digitaal rijbewijs komt eindelijk naar je iPhone (maar niet in Wallet)

Het digitale rijbewijs komt er nu echt aan in Nederland, maar helaas is het niet mogelijk om het in Wallet te bewaren. Zo zit dat met de plannen van de EU.

Goed nieuws voor iPhone-gebruikers: je kunt straks eindelijk je fysieke rijbewijs thuislaten. De Europese Unie heeft namelijk een akkoord bereikt over het digitale rijbewijs, dat je direct op je smartphone kunt bewaren. Toch is er ook minder goed nieuws: je rijbewijs toevoegen aan Apple Wallet zit er voorlopig nog niet in.

Digitaal rijbewijs wordt Europese standaard

Er was al lang Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben nu definitief besloten om een digitaal rijbewijs in te voeren. Hiermee wordt het mogelijk om je rijbewijs straks altijd digitaal bij je te hebben, via een speciale EU-app. Dit digitale rijbewijs gaat in alle Europese lidstaten gelden en moet het reizen en wonen binnen de EU gemakkelijker maken. Vooral als je regelmatig reist of verhuist binnen Europa, wordt het eenvoudiger om je rijbewijs te laten erkennen en verlengen.

Bekijk ook Apple Wallet: de handige app voor klantenkaarten, tickets en meer Apple Wallet is Apple’s digitale portemonnee voor klantenkaarten, tickets, kortingsbonnen en andere pasjes. Welke apps zijn er voor Wallet, wat zijn de mogelijkheden en op welke apparaten werkt Wallet? In deze uitleg lees je alles.

Niet in Apple Wallet, maar via aparte app

Apple-gebruikers kennen het gemak van Wallet al voor concertkaartje, betaalpassen en vliegtickets. In de Verenigde Staten kunnen gebruikers zelfs al hun rijbewijs aan Wallet toevoegen. Helaas gaat dat in Europa nog niet gebeuren. De EU kiest ervoor om het digitale rijbewijs onder te brengen in een eigen app: de European Digital Identity Wallet.

Deze EU-wallet komt beschikbaar voor alle smartphones, dus ook voor Android-toestellen. Om je rijbewijs digitaal te kunnen bewaren, heb je straks dus weer een aparte app op je iPhone nodig. Wij hadden gehoopt dat de EU toch voor Apple’s Wallet-app zou kiezen. Mogelijk komt daar in de toekomst alsnog verandering in, maar voorlopig moeten we het doen met de eigen digitale portemonnee van de EU.

Fysiek rijbewijs blijft bestaan

Maak je overigens geen zorgen als je liever een fysiek rijbewijs houdt. Ook na invoering van het digitale rijbewijs kun je nog steeds kiezen voor een fysiek pasje. Dit kan handig zijn als je geen smartphone hebt, of voor reizen buiten Europa, waar het digitale rijbewijs misschien niet erkend wordt.

EU stelt ook nieuwe veiligheidseisen

Naast het digitale rijbewijs voert de EU ook nieuwe eisen in voor toekomstige rijexamens. Nieuwe bestuurders moeten straks laten zien dat ze goed kunnen omgaan met moderne rijhulpsystemen en automatisch rijden. Ook komt er meer aandacht voor de veiligheid van fietsers, voetgangers en mensen op een step.

Wanneer kun je je rijbewijs digitaal gebruiken?

Voordat je je fysieke pasje thuis kunt laten, gaat het nog even duren. Eerst moeten de lidstaten, waaronder Nederland, de nieuwe EU-richtlijn officieel invoeren. Daarvoor krijgen ze maximaal vier jaar de tijd. Dit betekent dat uiterlijk in 2030 iedereen in de EU z’n rijbewijs digitaal op zak kan hebben. Het duurt dus nog even, maar binnenkort is het écht klaar met dat fysieke rijbewijs in je broekzak!