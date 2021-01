Elago heeft een hele reeks aan accessoires uitgebracht die speciaal werken met MagSafe. Het is wel de bedoeling dat je gebruik maakt van je eigen MagSafe-lader, want die krijg je er niet bij.

Elago is ook op de MagSafe-trein gesprongen. Het bedrijf, wat al sinds jaar en dag populaire accessoires maakt voor onder andere iPhone, iPads en AirPods, heeft nu een hele reeks aan MagSafe-accessoires uitgebracht. Zo is er een HomePod mini-achtige dock voor op je nachtkastje, een speciale oplaadtray en hoesjes. Al deze accessoires werken met MagSafe, maar de oplader zelf (van €45) wordt niet meegeleverd. Het bedrijf gaat er vanuit dat je zelf al een MagSafe-lader hebt die je kunt gebruiken.



Elago Charging tray voor iPhone én je sleutels

Met de komst van MagSafe op de iPhone 12-modellen lijken de mogelijkheden eindeloos en Elago ziet dat ook in. Zo heeft het bedrijf een heuse oplaadtray uitgebracht waarmee je niet alleen je iPhone kunt opladen, maar tegelijkertijd een opbergplek hebt voor bijvoorbeeld je sleutels. Er zijn diverse varianten en kleuren verkrijgbaar. Eentje is alleen voor je iPhone, maar er is ook een duo-charger waarmee je tevens je Apple Watch kunt opladen. Je moet zelf zorgen voor de oplader, die je in de daarvoor bestemde sleuf aan de linkerkant steekt.

Bekijk ook MagSafe: 15 vragen over Apple's magnetische laders en accessoires Wat is Apple MagSafe op de iPhone 12 en welke accessoires kan je kopen? In dit overzicht vertellen we alles over de magnetische aansluiting achterop de iPhone 12 en wat je ermee kan doen.

De oplaadtray is op de site van Elago te verkrijgen. De versie voor alleen de iPhone kost $24,99. Wil je daarnaast ook je Apple Watch opladen? Dan kost de tray $27,99. Hou ook rekening met de verzendkosten, die liggen op $19.99.

Charging stand à la HomePod mini

Ook heeft Elago twee standaarden uitgebracht, genaamd de MS2 en de MS1. De MS2 valt qua design gelijk op, want hij heeft veel weg van de HomePod mini. Ook hierbij maak je gebruik van je eigen MagSafe-oplader, die je vanaf de onderkant door de standaard heen haalt. Bovenop de standaard zit een inkeping waarop de MagSafe-oplader kan rusten en waar je je iPhone op kunt plaatsen. De iPhone ligt dan wel zeer schuin op de lader. Ben je op zoek naar een standaard waarop je telefoon iets verticaler ligt? Dan is de zogenoemde MS1-variant wellicht een aanrader.

Deze heeft een pion-achtig design waardoor je iPhone rechter hangt op de MagSafe-lader. Deze is wellicht geschikter om op je bureau te plaatsen, zodat je makkelijk een blik kunt werpen als er een melding binnenkomt.

Beide zijn te verkrijgen op de site van Elago. Zowel de MS1 als de MS2 hebben een prijskaartje van $24.99.

Hou ook rekening met de verzendkosten, die liggen op $19.99.

Elago MagSafe-hoesjes

Tot slot heeft Elago ook een aantal hoesjes voor de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro uitgebracht. Deze zeer dunne cases werken met MagSafe en zijn in diverse kleuren te verkrijgen, zoals donkerblauw en zwart. Deze hoesjes zijn op de site van Elago te koop en kosten $21,99.

Er zijn de afgelopen tijd een flink aantal MagSafe-accessoires op de markt gekomen. We hebben enkele voor je op een rijtje gezet in het artikel hieronder.