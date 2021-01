Al langere tijd gaan er geruchten over een AR-bril van Apple. Maar zoals Bloomberg eerder al beweerde, werkt Apple aan twee aparte apparaten binnen deze productcategorie. Het eerste model, voornamelijk een virtual reality-headset, zou in 2022 voor een behoorlijk hoog prijskaartje in de schappen kunnen liggen, zo beweert de doorgaans goed ingelichte Mark Gurman.



‘Apple’s prijzige vr-headset komt in 2022’

De virtual reality-headseet, met de codenaam N301, bevindt zich volgens de bron nu in een late prototypefase. Het eindproduct is nog niet af, waardoor er nog dingen kunnen veranderen. De eerste headset zou voornamelijk voor virtual reality gebruikt worden, waarmee je jezelf dus helemaal onderdompelt in een virtuele omgeving. Denk aan games, het kijken van video en voor communicatie. De bril zou eventueel ook zeer beperkte AR-functies krijgen. Met augmented reality voeg je virtuele beelden toe aan de omgeving.

Het verschil tussen virtual en augmented reality, is dat je met VR helemaal afgesloten wordt van de buitenwereld, terwijl augmented reality juist draait om het toevoegen van virtuele beelden. Andere merken hebben eerder al VR-headsets uitgebracht, zoals Facebook en Sony. Apple zou met de VR-headset de concurrentie aan gaan met de Oculus van Facebook en de PlayStation VR-headset van Sony.

Maar Apple wil met dit product niet per se de massa bereiken. Bloomberg beweert namelijk dat het model aanzienlijk duurder wordt dan die van de concurrent. Insiders bij Apple denken zelfs dat ze slechts één exemplaar per dag in de winkels gaan verkopen. Concurrerende headsets kosten zo’n $300 tot $900, maar voor die van Apple zou je dus veel meer moeten betalen. Bloomberg vergelijkt het met de Mac Pro, Apple’s duurste computer die meer dan €6.000,- kost.

Apple zou voor de VR-headset de meest geavanceerde chips gaan gebruiken. De chips die getest worden zijn krachtiger dan Apple’s huidige M1-chip. Ook kiest het bedrijf volgens de bron voor schermen van hogere resolutie dan die van concurrenten. De buitenkant van de headset zou gemaakt zijn van stof, in plaats van roestvrij staal en aluminium zoals bij veel andere Apple-producten het geval is. De headset zou je los kunnen gebruiken en werken op een batterij. Om het formaat kleiner te maken, zou Apple de plek voor brildragers hebben verwijderd hebben, waardoor de headset dichter bij je gezicht komt. Om de headset toch bruikbaar te maken voor mensen met brillen, zou het mogelijk zijn om lenzen op sterkte in de headset te stoppen, over de VR-schermen heen.

‘Opmaat voor AR-bril’

Als de VR-headset er daadwerkelijk komt, zou Apple verder gaan met de ontwikkeling van de AR-bril. In tegenstelling tot de VR-headset, wordt de AR-bril meer mainstream. Maar het nadeel is dat de ontwikkeling van een dergelijke bril meer uitdagingen met zich meebrengt. Maar door eerst een VR-headset uit te brengen, kan Apple de reacties van gebruikers peilen en de AR-bril die daarop volgt verder uitbouwen en aanpassen.

Voorlopig gaat het allemaal nog om geruchten en is het nog lang niet zeker of zowel de VR-headset als de AR-bril volgens de planning uitkomen en in welke vorm ze uiteindelijk in de winkels gaan liggen.