Google is bezig met een nieuwe functie, waarbij je je incognito-tabbladen niet zomaar meer toegankelijk zijn. Je kunt ze afschermen met Touch ID of Face ID. Momenteel is het nog een test.

Chrome-tabbladen beveiligen met Face ID

Het idee is dat je binnenkort je tabbladen in Google Chrome kunt vergrendelen met Touch ID of Face ID. Dit maakt het makkelijker om te verbergen waar je naar aan het zoeken was, als je bijvoorbeeld een cadeau voor iemand zoekt. Google heeft een update uitgebracht voor de testversie van Chrome voor iOS, waar de nieuwe functie in zit. De functie werkt alleen voor incognito-tabbladen van Google Chrome, waarbij je de inhoud pas kunt bekijken als je identiteit is gecontroleerd aan de hand van je gezicht of vingerafdruk. In de officiële versie van Google Chrome voor iOS is het nog niet beschikbaar en het kan ook nog wel een tijdje duren voordat het wordt uitgerold. Van de 86 apps die Google in de App Store heeft staan zijn slechts drie in 2021 bijgewerkt.



Google heeft dit jaar updates uitgebracht voor Google Presentaties, Google Play Music en Google Translate, maar slechts eentje heeft een ingevuld privacylabel. Bij Google Translate staan 25 items voor persoonlijke data die Google verzamelt. Dat Google momenteel geen updates voor de apps uitbrengt zou te maken hebben met dit privacylabel, al is onduidelijk waarom. Mogelijke redenen zijn dat Google meer tijd nodig heeft om het uit te zoeken, dat Google liever nog even niet wil onthullen hoeveel data de apps verzamelen, of dat er achter de schermen wordt gewerkt aan een alternatief trackingsysteem. Dat laatste is nodig om Apple’s pop-up voor reclametracking te kunnen ontwijken.

Google Chrome betatester worden

Terug naar de nieuwe functie in Google Chrome. Dat kun je dus alleen gebruiken als je testgebruiker van de Google Chrome-app voor iOS bent. Hiervoor moet je toegang hebben tot de TestFlight-versie van de app, waar momenteel geen nieuwe gebruikers worden toegelaten. Je zult dus moeten wachten tot je aan de beurt bent.

Ben je al wel testgebruiker, dan kun je meteen aan de slag, al is het nog niet zichtbaar voor alle betagebruikers. Het lijkt hierbij te gaan om een functie die op de Google-servers kan worden ingeschakeld, zonder dat er een app-update nodig is.

De afscherming van tabbladen met Touch ID en Face ID is standaard uitgeschakeld, maar je kunt het inschakelen via de instellingen in de browser. Hier kies je voor Privacy > Lock Incognito tabs. De tabbladen zullen dan onscherp worden gemaakt totdat je je toestel ontgrendelt. Google vindt dat het een betere beveiliging biedt als je aan het multitasken bent tussen apps. Het kan ook nuttig zijn als je je iPhone aan iemand anders geeft om wat te zoeken.

De functie om incognito-tabbladen te vergrendelen is vergelijkbaar met een functie in de Google Zoeken-app waarmee je na 15 minuten terug kunt gaan naar een incognito-sessie. Ook zit er in Google Drive een soortgelijke functie waarbij je met Touch ID of Face ID toegang krijgt tot je bestanden. Je kunt hiervoor een vertraging instellen van 10 seconden, 1 minuut of 10 minuten, voor als je aan het multitasken bent. De app blijft dan meteen toegankelijk tijdens de gekozen tijdsduur.