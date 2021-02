PopSocket PopMount 2 Photo

Het merk PopStocket ken je misschien van hun originele accessoires voor je iPhone. De bekende PopGrips zijn daarvan een goed voorbeeld. Door een PopGrip op de achterkant van je iPhone te plakken houd je je toestel steviger vast of kun je je iPhone op tafel neerzetten om een filmpje te bekijken. Als je al zo’n grip hebt geïnstalleerd, dan is hun nieuwste aankondiging een leuke toevoeging. De PopMount 2 Photo zorgt namelijk dat je de PopGrip kunt vastmaken aan een statief.



Zet je iPhone op een statief

Je kunt je iPhone zowel horizontaal als verticaal in de houder stoppen, zodat je filmpjes en plaatjes kun schieten in portrait en landscape. De houder kun je vervolgens bevestigen op een 1/4 20 statief of een statiefplaat. Zo maak je met gemak een mooie timelapse. Je kunt de PopMount 2 Photo ook vasthouden, om op die manier met de hand je filmpjes beter te stabiliseren. De houder is licht van gewicht. Het belangrijkste nadeel dat we kunnen verzinnen is dat de constructie niet zo heel stabiel kan zijn als je deze houder in landschapsweergave gebruikt, aangezien het gewicht van de iPhone dan niet altijd in het midden zal zitten.

In de Amerikaanse webshop is ‘ie al te bestellen voor zo’n $15. De verwachting is dat je hem binnenkort ook in Nederland kun kopen, bijvoorbeeld bij Smartphonehoesjes.nl of Coolblue.

PopSockets maakt hiernaast nog een hele hoop andere accessoires om je iPhone ergens aan te bevestigen, zoals de PopMount 2 Flex en de PopMount 2 Car. Onlangs presenteerde PopSockets grips met MagSafe-ondersteuning. Deze verschijnen als het goed is ergens in de lente.